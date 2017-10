De ce a demisionat directorul Delfinariului: "Mi s-au urcat toţi în cap!"

De ce a demisionat directorul Delfinariului: "Mi s-au urcat toți în cap!"

Ieri, vestea că directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, Adrian Bîlbă, și-a înaintat demisia din funcție a surprins destul de multă lume care aștepta mai repede data inaugurării vestitei construcții a Delfinariului.„Am solicitat încetarea relației de contract de management pe care îl am cu Consiliul Județean, cu acordul părților, întrucât îmi doresc o carieră științifică, în cadrul Delfinariului. Nu fug de aici!”, ne-a explicat directorul Bîlbă.Întrebat dacă are vreo legătură decizia sa de a demisiona cu ultimul control al echipei Consiliului Județean, Adrian Bîlbă a recunoscut că, în principiu, are.„Există oameni cu pregătire economică și cu o anvergură de directori mai buni ca mine, eu fiind specializat, practic, pe științific și pe animale. Eu de patru ani numai șantier am avut aici. Eu sunt un om al construcțiilor, dar nu sunt un om al ordinii. E nevoie să vină acum un organizator, iar eu asta am solicitat să fiu sprijinit. Lăsați-mă pe mine pe științific și sprijiniți-mă cu un om care să facă ma-nageriatul pe economic. Din păcate, pentru oamenii neplătiți sau prost plătiți trebuie să găsești resorturi subiective să-i determini să muncească. Sau dacă nu, să pui biciul pe ei; or, eu nu știu să fac asta. Mi s-au urcat toți în cap!”.În viitor, Bîlbă își dorește să participe la concursul pentru un post de muzeograf și, „cu acceptul Consiliului Județean voi participa în viitor la concursul de director științific, actu-almente ocupat de profesorul Papadopol, în vârstă de 74 ani”.Cât despre inaugurarea Delfinariului, Adrian Bîlbă a afirmat că a purtat discuții cu pre-ședintele CJC și așteaptă până sâmbătă verdictul.