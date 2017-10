De-a râsu' plânsu' / Cele mai tari perle de la Evaluarea Naţională 2016

De-a râsu' plânsu' / Cele mai tari perle de la Evaluarea Națională 2016

Ştire online publicată Sâmbătă, 02 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Luni, elevii care au terminat clasa a VIII-a au susținut proba la Limba și Literatura Română, la Evaluarea Națională din acest an.La primul subiect de la proba de Limba și Literatura Română a examenului de Evaluare Națională 2016, elevii au avut de analizat poezia „Salcâmii” de A.E. Baconsky. Li s-a cerut să demonstreze că această creație aparține genului liric.La al doilea subiect li s-a cerut să facă o compunere despre o întâmplare reală sau imaginară petrecută într-o zonă turistică.„Poetul bagă repetiții când nu mai știe ce să scrie, de exemplu „scuturându-le, scuturându-le”„Genul liric este atunci cand autorul nu are chef să scrie cărți lungi, cum ar fi romanele și scrie poezii”„În genul liric se cască gura la plante, insecte și animale, iar poezia se scrie ușor”„Omul spune că e frate cu copacii pentru că nu-și suporta rudele când era mic”„Omul ăla era atât de singur că vorbea cu pomii, gen salcâmii, care nici nu-i răspundeau”„Poezia este despre diverse buruieni în care a copilărit poetul”„În timp ce unii oameni plâng după lucruri pierdute în copilărie care nu se mai pot întoarce, gen jucării care nu se mai fabrică, în această poezie poetul duce dorul florilor de salcâmi”“Poetul nu poate să se descotorosească de imaginea copilăriei care îl bântuie doar în legătură cu salcâmii, dovadă că în timp ce copilăria lui Ion Creangă e bântuită de “La cireșe”, alții, din zone mai sărace n-au avut parte decât de flori de salcâm pline de viespi”“Genul liric este cel mai frumos, care curge lin, precum apă de izvor de la munte și este melodios”“În poezie nu există repetiții, autorul a încercat să nu ne plictiseasc㔄Cratima se pune ca să mai lăbărțeze rândul, când nu se înțelege nimic din text”„Întrebarea asta cu cratima pică în fiecare an. Am scris rolul, dar vă recomand să mai schimbați că e chiar plictisitor”“Rolul cratimei în “învie-n mine” este de a arăta că copilul din poet nu era mort de-a binelea”“Cratima desparte două cuvinte care nu încap întregi în versuri de poezii”„Nu pot să vă scriu o insulă, pentru că n-am atlasul la mine și eu știam că dau examen LA ROMÂNĂ!!!”„Familia mea a fost anul trecut în Bulgaria, dar acolo nu se vorbește în limba română deci nu am ce să povestesc. Îmi pare rău”„Aici în stațiunea asta turistică eu m-am întâlnit cu Donald Trump, care era președintele SUA și mi-a propus să lucrez cu el la Casa Alb㔄Am 17 cuvinte în plus la compunere, vă rog frumos să-mi dați un bonus”“Cea mai frumoasă zona turistică în care mi-am petrecut primii ani de viață mergând în concedii este la mare. Acolo e toată distracția și se merită să dai toți banii”sursa: greatnews.ro