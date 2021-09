De 30 de ani învățăm împreună!

- Până la sfârşitul lunii septembrie, se organizează Admitere la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța de la Universitatea Spiru HaretLa Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice de la Constanța de la Universitatea Spiru Haret, programele de studii de Masterat organizate pentru anul 2021 - 2022 sunt: Științe Penale, Management Organizațional și Antreprenoriat, Management Organizațional și Antreprenoriat cu predare în limba engleză, Contabilitate, Expertiză și Audit.Toate aceste programe au un grad sporit de relevanță practică, rezultat dintr-o intensă colaborare între reprezentanții facultății și angajatori din județul Constanța. Pentru detalii despre toate programele de Masterat de la Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța de la Universitatea Spiru Haret puteți accesa https://www.admitere.spiruharet.ro/masterat/constanta.Până la data de 30 septembrie 2021, are loc la Universitatea Spiru Haret, cu respectarea restricțiilor instituite de autoritățile competente, admiterea pentru studiile de Masterat.„Munca depusă de către întregul corp profesoral face din această instituție un cadru optim de pregătire a studenților și masteranzilor noștri, întreaga activitate didactică fiind centrată pe student. Ne caracterizează seriozitatea și integritatea, înțelegerea și performanța. De aceea, Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice Constanța reprezintă alegerea optimă a fiecărui absolvent de liceu, indiferent dacă a luat contact sau nu până acum cu piața muncii“, declară conf. univ. dr. Octav Neguriţă, decanul Facultății de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța de la Universitatea Spiru Haret.Activități de practică, premiate cu 2.000 de lei/studentÎncepând cu anul 2010, Facultatea de Științe Juridice și Științe Economice din Constanța a accesat fonduri europene destinate organizării de activități de practică și consiliere profesională pentru studenții facultății, în vederea integrării pe piața muncii. Până în prezent, s-au derulat zece astfel de proiecte cu o valoare totală ce depășește 5 milioane de euro, bani care au fost investiți în organizarea de stagii de practică la angajatori relevanți din județ, dar și în cadrul întreprinderilor simulate care funcționează în facultate. Mai mult, pentru a face și mai atractivă implicarea studenților în astfel de activități, studenților li s-au acordat premii și subvenții cu valori între 500 şi 2.000 lei.În anul universitar 2021 - 2022, studenții facultății vor participa în continuare la activități de practică organizate în medii de muncă reale, derulate în cadrul celui de-al zecelea proiect finanțat din fonduri europene și implementat de facultate. Pentru o astfel de participare și pentru bunele rezultate obținute în derularea activității de practică, studenții vor fi recompensați cu un premiu în valoare de 2.000 lei/student.Proces educațional de calitateUniversitatea Spiru Haret folosește platforma Blackboard încă din 2006, liderul indiscutabil în domeniul E-learning dezvoltată de cea mai puternică instituție mondială în domeniul serviciilor și tehnologiei educaționale, cu peste 100 de milioane de utilizatori globali. În acești ani, aproape 100.000 de utilizatori au accesat peste 10.000 de cursuri publicate de către cadrele didactice ale universității.Ca o consecință, studenții facultății sunt încântați de modalitatea de susținere a examenelor, aceștia nefiind verificați referitor la volumul de informații pe care l-au acumulat, ci referitor la modul în care reușesc să utilizeze informațiile oferite de cadrele didactice. Totodată, accesul gratuit și facil la materialele didactice, precum și o comunicare eficientă cu cadrele didactice prin intermediul platformei aduc un plus valoare actului educațional, apreciat pozitiv de către studenți.Derularea cursurilor în format on-line, impusă de situația actuală, a deschis o nouă cale modernă și eficientă de comunicare între cadrele didactice și studenți, cale pe care facultatea dorește să o continue prin organizarea, în noul an universitar, de cursuri în sistem hibrid (atât fizic, cât și on-line).Te așteptăm să fii student la USH de la 1 octombrie 2021!De 30 de ani învățăm împreună!