Daţi studiilor voastre dimensiune internaţională!

Dați studiilor voastre dimensiune internațională!

Ştire online publicată Vineri, 12 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Inițiat de Grupul Educativa, Salonul Universitar Internațional din România se află anul acesta la cea de-a șasea ediție și va avea loc între 13 și 18 martie, la București, Timișoara și Iași. În 2009, salonul a atras 13.500 de vizitatori, în principal liceeni și studenți, iar delegația franceză a fost reprezentată de 22 de instituții de învățământ superior. Ambasada Franței în România și Agenția CampusFrance organizează și anul acesta, pentru a patra oară consecutiv, un „pavilion francez” în cadrul salonului. Evenimentul le va da ocazia studenților care doresc să facă studii de licență, master sau doctorat în Franța să obțină mai multe informații direct de la reprezentanții instituțiilor de învățământ superior franceze. Ca și anul trecut, ca dovadă a diversității sistemului de învățământ superior din Franța, la ediția 2010 a Salonului Universitar Internațional din România vor fi prezente mai multe instituții de învățământ franceze, recunoscute la nivel internațional: universități, mari școli de inginerie, mari școli de management și comerț, grupuri de instituții, școli de artă. Primele cifre arată că și anul acesta Franța va fi țara cel mai bine reprezentată, cu 15 instituții participante. Printre acestea se numără Universitatea din Lyon, SKEMA Business School, AUDENCIA School of Management, ESIGELEC Rouen, ISIMA, Rețeaua n+i de școli de inginerie, etc. Aceste școli acoperă ansamblul disciplinelor: științe umaniste și sociale, științe inginerești, sport, formări pentru cadre didactice, artă dramatică, științe politice, management și comerț, jurnalism, informatică, etc. La standul CampusFrance studenții vor putea afla, de asemenea, mai multe informații despre cum sunt organizate studiile superioare în Franța, despre bursele Guvernului francez și despre oferta de cursuri de limbă franceză la Institutul Francez din București. Reprezentanți ai formărilor universitare francofone din România vor completa infor-mațiile oferite cu detalii despre posibilitățile de a face studii universitare în limba franceză în România. La București, salonul se va desfășura între orele 10 și 18 la Sala Palatului, atât sâmbătă, cât și duminică. Deschiderea evenimentului va fi marcată de prezența Excelenței Sale Henri Paul, Ambasadorul Franței în România.