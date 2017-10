Dascălii, puşi la mâna învăţăceilor. Cum ajung elevii să taie şi să spânzure în conducerea şcolii

Dascălii, puși la mâna învățăceilor. Cum ajung elevii să taie și să spânzure în conducerea școlii

Pe lângă multe alte acte și situații pe care managerii unităților de învățământ constănțene le au de întocmit la început de an, Inspectoratul Școlar Județean Constanța le-a pus în vedere și noul ordin al Ministerului Educației prin care un elev major va face parte din consiliile de administrație, cu drept de vot.Un demers demarat încă de acum doi ani de Asociația elevilor constănțeni, care în cele din urmă s-a soldat cu o… victorie.Zilele acestea, conform procedurii, urmează să fie ales acest reprezentant în CA-urile unităților de învățământ, operațiune care trebuie finalizată până la data de 15 octombrie.Directorii încă nu sunt dumirițiLa începutul acestei luni, consilierul local Radu Matei, membru în consiliul de administrație al Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, semnala faptul că aceasta este prima instituție care a luat act de modificare. „Am vorbit și la Colegiul Tehnic «Vasile Pârvan», unde sunt membru în CA, urmând ca după alegerile din consiliile elevilor să fie desemnat și reprezentantul lor”, a mai declarat pentru „Cuget Liber” consilierul.Și, totuși, pentru directori nu este foarte clară postura din care acest elev se va prezenta în CA. „E foarte bine, nu avem nimic împotriva prezenței lor, mai ales că ei oricum erau reprezentați, dar cu statut de observator. Și preferam să fie un elev de clasa a XI-a, pentru că un elev major ar fi însemnat să fie în clasa a XII-a, când interesul lui ar trebui să fie pregătirea pentru Bacalaureat. Nu am înțeles, însă, din procedurile transmise dacă acest elev va avea drept de vot sau tot de observator, dar și dacă are dreptul să participe la toate ședințele de CA, inclusiv la cele în care se discută calificativele profesorilor. Ceea ce nu este tocmai ok. Noi le-am pus la dispoziție niște chestionare prin care își exprimă opiniile vizavi de profesorii lor, dar de aici și până la a asista la discuțiile legate de calificative…”, ne-a răspuns prof. Cristina Scupra, directorul Liceului Tehnologic „Ion Podaru” din Ovidiu.Nici prof. Laurenția Diaconu, directorul Liceului Teoretic „George Emil Palade”, nu împărtășește în totalitate prezența elevilor în consiliile de administrație. „Sunt situații precum discutarea bugetului or a calificativelor profesorilor pe care un elev nu ar avea de ce să le voteze. Într-adevăr ei sunt mult mai implicați în procesul educațional decât părinții din consiliul de administrație și cunosc situația din liceu”, s-a arătat reticentă și prof. Diaconu.„Este benefică prezența lor cu un reprezentant având vârsta peste 18 ani, mai ales în ședințele în care se regăsesc problemele lor. Dar atunci când discutăm de buget, de proiect de încadrare sau de calificativele profesorilor sunt de părere că nu îi privesc aceste aspecte”, a întărit ideea colegelor sale și prof. Semra Curtomer, directorul Liceului Tehnologic „Gheorghe Miron Costin”.Cum ajunge un elev în CAAlegerile pentru desemnarea reprezentantului elevilor în CA sunt organizate de consiliul elevilor. Elevii care doresc să reprezinte interesele colegilor lor trebuie să aibă 18 ani împliniți, să nu aibă rude până la gradul IV în același CA și să nu fi primit sancțiuni disciplinare în ultimii trei ani. Procedura privind alegerea reprezentanților elevilor în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitare din România interzice implicarea cadrelor didactice sau a conducerii unității de învățământ în desemnarea unui candidat din partea elevilor în CA.