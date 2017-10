FSLI începe protestele:

Dascălii ies în stradă

Ştire online publicată Vineri, 25 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ va organiza, în zilele de 2, 3 și 4 martie, acțiuni de pichetare a sediului Ministerului Educației. Unul dintre motivele protestului este refuzul autorităților de a reveni asupra deciziei de reducere a salariilor. Mai mult, aceștia protestează față de încălcarea prevederilor Legii 118/2010, potrivit cărora, începând cu data de 1 ianuarie 2011 ar fi trebuit să se revină la salariile din 2010. Acțiunile de pichetare vor avea loc în intervalul 12,30-14,30, potrivit reprezentanților FSLI. Miting în fața Prefecturii Potrivit liderului sindical al SLSÎP Constanța, Ioana Purcărea, acțiunile de protest sunt programate pe zone și județe. La nivelul județului Constanța, luni, între 15,00 și 17,00 va fi organizat un miting în fața Prefecturii, la care vor participa sindicaliști din învățământ, Apele Române și Lafarge. La mitingul organizat de confederațiile sindicale sunt așteptați aproximativ 2.000 de sindicaliști, membri ai Confederației Sindicatelor Democratice din România (CSDR) - filiala Constanța, Cartel Alfa, BNS etc. De asemenea, pe 7, respectiv 14 martie este programată aceeași formă de protest la Prefectură, nu înainte ca președintele CSDR să aibă o întâlnire cu societatea civilă la Casa de Cultură a Sindicatelor. Lista nemulțumirilor Sindicaliștii vor protesta astfel față de refuzul Ministerului Educa-ției de a recunoaște încadrarea personalului didactic potrivit prevederilor Legii 221/2008, în condițiile în care peste 90% din membrii de sindicat au obținut în instanță acest drept. Alte probleme care îi nemulțumesc pe angajații din învățământ sunt diminuarea costului standard per elev pentru anul 2011 cu 22% față de anul 2010, măsură care va conduce, în opinia lor, la neacoperirea fondurilor destinate salariilor aferente acestui an. Un alt motiv pe lista nemulțumirilor îl reprezintă tergiversarea elaborării regulamentului de acordare în 2011 a sporurilor pentru condiții periculoase sau vătămătoare, în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, precum și refuzul ministerului de a emite ordinul pentru acordarea distincțiilor și premiilor personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat „Gheorghe Lazăr” pentru anul școlar 2009-2010. De asemenea, motiv de protest pentru dascăli este faptul că anumite prevederi ale Legii Educației Naționale nr. 1/2011, cum ar fi: nereducerea cu două ore a normei didactice pentru personalul didactic cu o vechime în învățământ de peste 25 de ani și gradul didactic I, structura ciclurilor de învățământ, componența consiliilor de administrație. În această perioadă, federația își consultă membrii de sindicat în vederea declanșării unei greve generale în luna mai 2011. Nicoleta BUJOR