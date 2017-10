Dascălii constănţeni, mai laşi decât elevii. Decât să se facă de râs au fugit

8

@Vasile

Draga Vasile, ma bucura preocuparea ta pentru invatamintul romanesc. Probabil esti prof sau ceva in adm. sistemului. Altfel, nu erai atit de interesat de subiect si pe faza la atittea comenturi. Stiu placa: un prof nu e un specialsit in domeniu de pregatire, un prof este un pedagog atent scolit sa predea. Nu materia. Nu cartea. Trebuie sa invete elevul sa gandeasca creator fara sa aiba notiunile de baza, trebuie sa ridice o constructie mentala fara caramizile definitiilor de baza, trebuie sa stie sa lucreze cu cartea. Adica el nu va putea sa traseze un triunghi dreptunghic sau echilateral, dar va sti sa deschida manualul la lectia respectiva si sa citeasca (daca a invatat alfabetul) ce scrie specialistul. Din pacate, ai uitat cea de-a doua parte a discursului meu: renuntam la specialisti in domeniu si angajam suplinitori cu Bac. Uneori doar cu liceu, fara Bac. Mai ales la tara. Deci, stacheta voastra, a profesionstilor in pedagogie este -in practica- la pamint. In acelasi timp, o gramada de intelectuali someri, nu pot sa se angajeze in sistem... O fi normala chestia asta? Yo recunosc sincer, nu am citit legile invatamintului din Franta, Uk, SUA, Australia etc. Stiu ca si la ei sunt probleme si ca invatamintul s-a paradit. (Mde, asa e cand stinga vrea o diploma pentru toti plagiatorii! Sanchi, asta le egaleaza sansele in viata...) Dar stiu ca niciodata nu se va putea turna un film gen ”Domnului profesor, cu dragoste!”. Daca vei vedea filmul, vei intelege de ce . Ceea ce tu nu stii sau nu vrei sa recunosti e ca fiecare intelectual a fost elev si student si stie din practica ce metoda merge si ce metoda nu merge. Din experienta personala. Si ca odata ajuns la clasa, va putea sa se adapteze in functie de clasa. Si aici sunt o gramada de filme pe tema. Cu profi si profe veniti din alte medii, care cuceresc clasa cu probleme sociale... Nu vreti sa iesiti odata din sera militaristo/securista a cadrelor ”speciale” pregatite de sistem? Si poti sa-mi spui si mie, cate ore de pedagogie, practica la catedra si psihologie au geniile tale? (In facultate. In ce consta pregatirea speciala a pedagogilor tai?) Nu fii ridicol! Dar vad ca o gramada de intelectuali sunt someri si fortele de munca nu le pot oferi un loc de munca conform studiilor, in timp ce invatamintul este crampon de genii nescolite. In nici un domeniu. Nici macar in pedagogia pe care o lauzi atit de mult. Cum vine asta, geniule? Imi ierti ironia, nu vroiam sa te insult. Este o observatie asupra sistemului pe care-l aperi. Si -inevitabil- o parte a ridicolului te acopera si pe tine. Nu ca persoana. Vezi ca mai sunt si contabili, chimisti, vedete sportive (pot sa predea sportul la scoala generala sau liceu, chiar daca nu au diplome, nu crezi? Oricum, ei au diplomele de forma... la cate antrenamente au halit ei si cata experienta de joc si umana, nu crezi ca sunt capabili sa fie profi de sport, fara diplome speciale?), ofiteri etc........ Sau ofiterii (mai ales de Interne) sunt direct profi univ? Cred ca e timpul sa lasati invatamintul sa mai respire nitel. Mai putina spaga in sistem (in primul rind la angajarea profilor) va duce la rezultate mai bune. O liberalizare a conditiilor de angajare a profilor va avea efecte benefice si pentru invatamint si pentru economie. Iar scolile vor tria ele singure profii, dupa rezultatele elevilor, fara amestecul inspectoratelor sau ministerului... Voi nu vreti reforma in domeniul asta? Atunci, cum veti invata elevii si studentii cu economia de piata si democratia? Spaga?