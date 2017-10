Dascălii constănţeni, la "limita suportabilităţii". Cine omoară învăţământul românesc

3

birocratizarea invatamantului

Cand am intrebat intr-o sedinta cu directorii daca nu s-ar putea reduce din birocratia excesiva din scoala, am fost privit ca un impertinent ce atinge un subiect tabu si isi permite sa atinga o ordine stabilita parca de Dumnezeu. Nici nu ma mira atitudinea celor care ocupa o pozitie mai inalta ih ierarhie, de exemplu inspector general sau scolar, pentru ca birocratia serveste ierarhiei si posibilitatii de a domina pe cel care preda in scoala prin vesnica imputare a insuficientei documentelor completate.Miscarea hartiilor a devenit o industrie care se substituie competentei si profesionalismuluui, la o inspectie nici nu mai conteaza altceva decat daca ai dosare si procese verbale , parteneriate pe hartie,proceduri si calitatea de membru in comisii, etc.Chiar daca sunt socotit de moda veche, cred ca inainte cand cel mai mult conta prestatia in fata clasei de elevi si munca de fiecare zi la clasa era mai bine.Prefer sa raman in constiinta elevilor mei prin tinuta mea intelectuala si prin ceea ce au invatat de la mine si nu prin hartiile pe care le-am completat despre ei.