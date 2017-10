Dascălii constănţeni, ameninţaţi de un nou val de disponibilizări?!

Dascălii constănțeni, amenințați de un nou val de disponibilizări?!

Prof. Liviu Pop, secretarul general al FSLI, a declarat pentru "Cuget Liber" că având un buget de 1,08% din PIB în anul 2012, învățământul va ajunge din nou la disponibilizări. De unde și din ce sectoare, e greu de precizat. Cert este că apariția clasei 0 în sistem va presupune cheltuieli care vor trebui acoperite din alte părți.Pe de altă parte, am întrebat-o pe Marilena Gheorghiță, reprezentanta aceleiași federații sindicale, dacă se ia în calcul o even-tuală boicotare a orelor de curs, așa cum propun, doar pe la colțuri, numeroase cadre didactice. "La ora actuală există în școli o presiune foarte mare făcută de directori numiți cu delegație de inspectori aleși politic. Și cum această înlăn-țuire are pârghii de constrângere pe care nu le putem controla, nu ni se pare o soluție viabilă propunerea cole-gilor noștri de a boicota orele. E practic irealizabilă", ne-a declarat ea.În plan local, Mitică Iosif, vicepreședintele SLSIP filiala Constanța, a declarat pentru "Cuget Liber" că deja sistemul de învățământ constănțean funcțio-nează la limita suportabilității. "Nu ne-ar surprinde să se mai facă disponibilizări anul viitor atâta timp cât noi și sănătatea am tot suportat oalele sparte ale acestei crize. Cu toate că în anii anteriori s-au făcut zeci de mii de disponibilizări și s-a ajuns ca în grădinițe și școli să se lucreze sub presiune, cu efective care depășesc cu mult norma-tivele". Cât privește boicotarea orelor de curs, reprezentantul sindicatului constănțean a declarat că deși la mobilizările anterioare dascălii constănțeni nu au răspuns în număr prea mare, e posibil să le ajungă cuțitul la os. "Nu se poate trăi la nesfârșit dintr-un salariu de mizerie, dar în același timp cu tot mai multe obligații și responsabilități".Mai trist este că ministrul Funeriu nu dă nici un semn că ar fi sensibilizat de protestele susținute în fața Ministerului Educației, chiar dacă la ultimul sindicaliștii, satirizându-și situația, au făcut cadou acel manechin pe post de profesor mut, orb, fără nici un fel de nevoi și necesități.