Dascăli de toată jena la Constanţa. Doar o treime a luat examenul de Definitivat

...invatamantul o boala sociala.........

...invatamantul este oglinda societatii! Elevi cu rezultate slabe este egal cu profesori.... mediocri, de toata jena, egal cu o societatea devalorizata! Profesorii sunt produsul societatii. Din randul elevilor cu rezultate dezastruoase au fost si sunt recrutati actualii si viitorii profesori! Cei care performeaza, cat de cat, se indreapta catre domenii in care sunt mai bine remunerati: finante, medicina, inginerie, electrotehnica....Restul, pleava, intra cu duiumul in invatamant. ....Si de unde performanta?...Situatia asta convine societatii....Parintii si elevii pot dobandi mai usor un statut social prin cumpararea diplomelor; politicienii manevreaza mai usor si in sensul dorit de ei oamenii fara cultura, plebea este mai docila, ajunge sa se razboiasca cu ea, insasi, ceea ce este in avantajul guvernantilor. Cei care invata in pe banii societatii merg in strainatate si contrubuie la progresul altor societati...noi ramanem cu cei mai putin instruiti oameni care in loc sa duca tara si societatea in sus, le duc in jos....asa se si explica mersul nostru de douazeci de ani....fie ca melcul, fie doi pasi inainte, trei inapoi.... sa nu ne mai miram....scenariul acesta isi urmeaza cursul. Cautati filmul Idiocraty, productie 2006, si veti vedea unde o sa ajungem daca consumam mediocritate si lucruri fara valoare. Pana una alta, trebuie sa avem mare grija de copii! Scoala a devenit doar o constructie in care elevii petrec 4-6 ore pe zi si nu invata mare lucru! Instructia si educatia cade, astfel, pe umerii familiei...trebuiesc gasite alternative la educatia publica...Din nefericire se va dezvolta invatamantul privat mai mult....macar sa fie asa....banii familiei, si asa putini, sa sa fie investiti mai mult in copii, nu sa ajunga in tejghea... PS. Nu sunt de acord cu comentariile de mai sus. Incita la ura si violenta. Noi trebuie sa construim nu sa ucidem...asta este simplu, nu duce la nimic bun........