Dascăli de onoare ai Constanţei

Dascăli de onoare ai Constanței

În Sala Senatului Politehnicii din București, luni, 19 decembrie, Societatea de Chimie din România a premiat excelența, în Anul Internațional al Chimiei 2011.Printre cele trei nume cu care se mândrește țara noastră se găsește și constănțeanca prof. Mariana Doicescu. Alături de prof. Maria Arnăutu, din București, și prof. Costel Gheorghe, de la Curtea de Argeș, a fost recompensată pentru rezultatele deosebite obținute cu elevii la con-cursurile și olimpiadele școlare la care au participat de-a lungul carierei.Cel mai longeviv profesor pregătitor la chimieÎntrebată dacă a auzit elevi plângându-se că materia chimie încarcă inutil programa școlară, prof. Mariana Doicescu a afirmat contrariul, și anume că se fac mult prea puține ore. Doar două ore la gimnaziu, și la a IX-a și a X-a, iar în clasele a XI-a și a XII-a o sin-gură oră. „Cu toate acestea, am reușit să descopăr copii extrem de pasionați, cu care lucrez în afara orelor de clasă. Asta ține de fiecare profesor în parte. Depinde foarte mult de dăruirea celui de la catedră, care printr-o continuă pregătire și demonstrație de dragoste față de materia pe care o predă își atrage elevii chiar și pentru performanță”.Cel mai longeviv profesor pregătitor al Liceului Internațional din Constanța, prof. Doicescu ne-a povestit despre impresionanta ascensiune a elevului Lucian Scurtu, care, de loc din Târgu Jiu, a venit la Constanța special de dragul chimiei și al profesoarei, reușind într-un an să culeagă foarte multe premii. „Clasa a IX-a și a X-a le-a făcut acasă, dar tot vorbind cu olimpicii din țară s-a plâns că nu era mulțumit de profesoara de la clasă care avea probleme de sănătate. Și ai mei elevi, care sunt dintr-un sat din Tulcea sau de pe lângă Brăila, l-au sfătuit să li se alăture. Și astă-toamnă m-am trezit cu el aici și de atunci este extrem de bucuros. Acolo la Târgu Jiu n-a putut să promoveze la o națională sau să obțină mai mult de o mențiune, iar aici am pompat în el cu multă dragoste și rezultatele sunt pe măsura investiției. Pentru mine contează extraordinar de mult o vorbă bună din partea copiilor, ceea ce mă face să mă simt apreciată”.Anul trecut a pregătit 13 copii pentru Olimpiada Națională de chimie: „Ușa mea este mereu deschisă și dedic totul pregătirii lor!”.O ascensiune la fel de frumoasă a avut-o și fostul olimpic Paul Iacomi, de loc din Tulcea, actualmente student la chimie la o universitate din Manchester, Anglia.O viață dedicată catedreiMariana Doicescu afirmă că s-a retras la pensie exact la timp, pentru a lăsa loc celor tineri să se afirme. Și vorbește cu mândrie de prof. Monica Dumitru, de la Colegiul „Mircea”, care i-a fost elevă. „Este un cadru didactic deosebit, care din mers a preluat olimpicii, dar am lucrat și îm-preună”.Absolventă a Facultății de chimie din cadrul Universității București, prof. Mariana Doicescu a primit, în anul 1972, repartiție ministerială pentru a preda la Grup Școlar Chimie Năvodari, unde a activat până în anul 2000. „Sufletul meu este la Năvodari. Eu m-am implicat în botezarea cu numele actual de Lazăr Edeleanu. Eu am fost la minister, eu am depus memoriu, când toate școlile se botezau. Avem acolo cinci laboratoare de chimie o adevărată bijuterie, cum nici la universitate nu se găsesc. Cu mâna mea am pus faianță lângă faianță pe mesele de laborator. Eu meserie am învățat la liceul din Năvodari, unde discutam mult între noi colegii, ne spuneam vorbe frumoase. Noi, chimiștii, în general, suntem foarte uniți”.În paralel, din 1994 până în 2000, a avut și jumătate de normă la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, în interesul învățământului, pentru a pregăti elevii olimpici.În anul 2000 a dat concurs și s-a titularizat la „Mircea” de unde a ieșit la pensie în urmă cu cinci ani, dar a mai profesat până în 2008. În paralel, a fost și este în continuare profesor pregătitor la chimie în cadrul Liceului Internațional, pentru elevii capabili de performanță. Unde a avut rezultate extraordinare, pe care nu am ratat să le facem publice de fiecare dată.