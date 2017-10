Daruri dulci pentru elevi de Ziua Naţională

1

Zau ?

Bre , baiatul asta agramat , pre numele lui Colesniuc , a devenit un fel de Rambo al culturii pesediste underground : ba arheolog , cu descoperiri incredibile , ba specialist in istorie moderna , ba luptator cu teroristii din Paris , desi habar nu are de limba franceza , ba mare politician pesedist , ba sot iubitor de sotie , pusa directoare , pentru merite si competente inventate de mafia din sistem ... La Mangalia , iti dai seama , cel mai bine , ca traiesti in Romania , si ca asta iti ocupa tot timpul , si ca totul este posibil , pentru ca tara asta este in deriva de multa vreme ...