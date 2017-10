Dănuţ Tiberius Epure: "Vreau să mă întorc profesor universitar!"

7

Catre constantean

Este dreptul lui sa se intoarca. Era un profesor bun. Eu chiar imi doresc asta dar decana Spatariu nu vrea...ii e frica ca stie mute despre ea. Epure promova tinerii si era bun manager. Acum ne este teama si sa ne spunem parerile. Abia ne descurcam cu banii de a o luna la alta in timp ce actuala conducere nu are timp sa-i numere. Uitati-va a decaratiie or de avere! Dar cel mai trist este ca la conducere sunt incompetenti plagiatori: Spatariu, Caraiane, Tuta, Hantiu, Rus etc penali implicati in tot felul de transferuri ilegale, necercetati deocamdata: Girtu, Rugina, Caraiane, Iliescu, Bordei, Boskoff etc sau adulterini:Rugina, Dumitru, Vancea, Hantiu etc. MA INTREB CU CE SUNT MAI BUNI ACESTIA DECAT EPURE. DIN CONTRA SUNT MANAGERI MAI SLABI SI INTERESATI DOAR DE BUZUNARELE LOR. SUNT DEZAMAGIT SI DERUTAT. POATE SOLUTIA AR FI SA VINA UN RECTOR DIN AFARA UOC.