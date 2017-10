Dănuţ Epure, confirmat rector al Universităţii "Ovidius" de Ministerul Educaţiei

4

De mă voi scula, pre mulți am sa-i popesc

Ba fratilor eu am o mare nedumerire : cum sa-si plece capu si suprematia didactica, adevaratii profesori in fatza semianalfabetului astuia (spun asta ca am fost student si la curs nu stia decat sa citeasca ziarul, in rest e varza...) Dumnezeule, am trait sa o vad si p-asta, cum adevaratii profesori –cati or mai fi- se inclina in fatza rectorului. Nu va e rusine de voi sa traiti in halul asta? Voi puteti sa priviti in ochiii copiilor vostri si sa le cereti sa va urmeze in viata? Pt faptul ca ati schimbat pareri despre fotbal trebuia sa il alegeti rector?? Asa o sa faca si copiii vostri. Si ei, ca si voi, vor fi condusi de nonvaloare.Da bai, si nu o sa mai vina nici dracu sa mai invete in institutia aia de kkt, sa vedem de unde mai luati spaga sa traiti.Ca am auzit-o si p-asta, cum i-ati indepartat pe aia care nu puteau sa-si vanda sufletul pe doi argintzi.Si ati facut din scoala aia o banda rulanta care scoate doar diplome. Stati voi linistiti ca am sa trimit scrisori la minister pana o sa vina sa va faca o inspectie , sa vada ce stiu studentii vostri. Si o sa vina in timpul unui examen de la ID. Stiti ce va doresc????? Va doresc sa va inchida activitatea, ca mi-e rusine sa spun ca am fost pe-acolo.