Dănuţ Epure a decernat primul titlu Doctor Honoris Causa lui Ion Caramitru

Premieră pentru noul rector al Universității „Ovidius“

Dănuț Epure a decernat primul titlu Doctor Honoris Causa lui Ion Caramitru

Începând de ieri, comunitatea academică ovidiană îl are în rândurile sale pe maestrul Ion Caramitru, personalitate marcantă a vieții culturale românești, director al Teatrului Național și președinte al UNITER.După decernarea titlului, Ion Caramitru a declarat că înregis-trează o premieră aici, la Univer-sitatea „Ovidius“, întrucât este pentru prima dată îmbrăcat, dar nu interpretează un rol pe o scenă. De asemenea, a mărturisit că s-a simțit jenat, dar nu rușinat de toate superlativele din Laudatio citit de lect. dr. Daniela Hanțiu, decan interimar la Facultatea de Arte. „După un asemenea moment, probabil că cel mai inteligent răspuns ar fi fost tăcerea“, a mai precizat maestrul.Rectorul Dănuț Epure, vizibil emoționat de primul titlu de Doctor Honoris Causa pe care îl acordă în calitate de rector, a spus: „Astăzi comunitatea științifică a Universității «Ovidius» are onoarea de a-l primi în rândurile sale pe marele actor, una dintre cele mai importante personalități ale teatrului și filmului cu o bogată carieră artistică, bazată pe mari realizări“.Pentru maestrul Ion Caramitru acesta este al doilea titlu după cel din 2008, oferit de Universitatea de Arte din Iași. A ținut să precizeze că se simte extrem de onorat că o universitate de pres-tigiu cum este „Ovidius“ s-a gândit la el, „fără să fac din asta cine știe ce punere în evidență a falsei modestii. Am lucrat și eu la Uni-versitatea din București și cunosc valoarea unei asemenea distincții. Motivația mea este viața și opera mea. Acest titlu nu face altceva decât să re-cunoască o carieră de-o viață. Mă bucur că sunt cel ales și le mulțumesc celor care s-au gândit și au luat în calcul obsesiile mele, care sunt câteva: respectul față de limba română, respectul față de marele poet care este Mihai Eminescu și studiul asupra limbii și asupra lui Eminescu, care m-au trimis în manuscrise și în încercarea de a aduce pe scenă marile valori ale limbii române“.Întrebat cum regăsește atmos-fera culturală și în principal teatrul la Constanța a declarat că este o problemă care merită discuții intense. „Consider că s-au făcut greșeli în modul de administrare a instituțiilor de teatru de aici“.