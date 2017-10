Dansurile tradiţionale celtice, pe scena Casei de cultură

Dansurile tradiționale celtice, pe scena Casei de cultură

În perioada 24-30 aprilie, protagoniștii celebrului spectacol „Rhythm Of The Dance” vor veni în fața românilor din șapte orașe: Constanța, Suceava, Iași, București, Brașov, Cluj și Timișoara.Constănțenii se vor putea bucura primii, turneul deschizându-se pe 24 aprilie cu Casa de cultură a sindicatelor, de la ora 19.Un spectacol unic oferit de Compania Națională de Dansuri a Irlandei, ce ține aproximativ două ore și care se constituie într-o incursiune în lumea dansurilor tradiționale celtice, un poem epic, ce descrie călătoria celților de-a lungul timpului, un liant ce unește vechea artă celtică și arta contemporană cu cele mai moderne tehnici și efecte speciale.Încă de la înființare, în 1999, protagoniștii „Rhythm of the Dance” în frunte cu Mark C. Tynan, coregraful care a creat spectacole pentru celebrul Michael Flatley, au strâns în jurul lor milioane de fani și au susținut turnee pe tot mapamondul (Suedia, Belgia, Italia, Germania, Luxemburg, Austria, Turcia, India, Thailanda, Abu Dhabi, Australia, Norvegia, Danemarca, Olanda, Franța, Elveția, Iugoslavia, Portugalia, Taiwan, Malayesia, SUA, Egipt, Polonia, Rusia, Ucraina, Lithuania, Grecia, China, Singapore, Dubai, Argentina, Siberia, etc..)!Prețul biletelor la Constanța este cuprins între 150 lei, 200 lei și 250 lei.