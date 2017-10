Dansurile irlandeze vin la Constanţa

Dansurile irlandeze vin la Constanța

Pe 24 aprilie, Constanța va fi primul oraș care va deschide turneul „Rhythm Of The Dance”, impresionantul show ce va fi prezentat în șapte orașe din România, în perioada 24-30 aprilie, și - evident - pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor. Turneul „Rhythm Of The Dance” continuă cu spectacole la Suceava (25 aprilie), Iași (26 aprilie), Brașov (28 aprilie), Cluj (29 aprilie), Timișoara (30 aprilie), bucureștenii putând urmări live spectacolul în data de 27 aprilie, la Sala Mare a Teatrului Național. Prețul biletelor este de 150 lei, 200 lei și 250 lei.