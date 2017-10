Dansatorii irlandezi revin la Casa de cultură din Constanţa

Dansatorii irlandezi revin la Casa de cultură din Constanța

Directorul Gheorghe Ungu-reanu a declarat pentru „Cuget Liber” că pe 13 februarie, cei 45 de renumiți dansatori irlandezi ai Companiei Naționale de Dansuri Irlandeze Rhythm of the Dance revin pe scena Casei de Cultură din Constanța, după ce la finele lunii februarie a acestui an au jucat cu casa închisă.Trupa a fost înființată în 1995 și de atunci a performat pentru peste patru milioane de fani din întreaga lume.