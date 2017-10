Daniela Vlădescu, adevăruri dureroase: "Este inuman prin ce trecem. Am suportat multe nedreptăţi"

TNOB "Oleg Danovski", 60 de ani de la înființare

Daniela Vlădescu, adevăruri dureroase: "Este inuman prin ce trecem. Am suportat multe nedreptăți"

- Această sărbătoare va dura patru zile, cu patru spectacole diferite. În prima seară, 11 mai, o vom omagia pe soprana Aida Abagief, care a slujit această scenă o viață întreagă, după care va urma spectacolul „Liliacul”, care a fost primul titlu prezentat pe scena teatrului, acum 60 de ani. Vineri, 12 mai, vom avea o seară specială, la care i-am invitat pe toți cei care au lucrat în teatrul de operă, de la începuturi și până acum. A treia seară o dedicăm baletului, cu spectacolul „Cenușăreasa”. Duminică vom susține spectacolul „Lucia de Lammermoor”. Acesta este programul, dificil pentru noi, pentru că ne prinde într-o perioadă destul de delicată financiar.- Teatrul nostru a suportat, printre multe nedreptăți, și două concedieri colective. În 2004, 200 de oameni, iar în 2010 încă 100. Am rămas cu un deficit de personal, avem doar 135 de angajați în toate compartimentele și nu putem să facem nimic fără colaboratorii permanenți, pe care îi avem din anul 2010, aproape 100 de colaboratori permanenți. Cu toate că salariile s-au mărit, pe colaboratori nu ne permitem să îi plătim așa cum merită. Drama noastră anuală este că bugetele nu ne-au ajuns până la sfârșitul anului, pentru colaboratorii permanenți. Anul acesta este și mai greu, pentru că nu trecem de primul semestru și riscăm să ne pierdem colaboratorii, care vin din străinătate, din toată lumea, pe niște sume modice, doar pentru a-și face meseria. Noi nu putem să pierde oamenii aceștia, de aceea așteptăm rectificarea, din luna august. În 2010, când Consiliul Județean nu a vrut să ne mai dea niciun ban, până ne-a preluat ministerul, artiștii din străinătate au venit și au cântat gratis, trei luni de zile, iar un dirijor din Japonia a plătit niște onorarii pentru colaboratorii din orchestră, ca să putem funcționa.- Am trecut prin șomaj tehnic, prin două desființări, prin tentativă de a treia desființare. Am avut cele mai mici salarii din țară. Ne-am chinuit și am muncit dublu decât trebuia. Balerinii au câte șapte ore de repetiții, aceste meserii sunt de un consum îngrozitor și, totuși, ei sunt acolo în fiecare zi. La noi nu se poate odihni nimeni, nicio secundă. Am ajuns în situația de a merge din zi în zi. Acest buget insuficient ne-a ucis, suntem de-a dreptul șocați. Oamenii de aici mor de inimă și de atacuri cerebrale în continuu, pentru că au trecut prin prea multe. Este îngrozitor să nu ai o siguranță, ca în fiecare an, ceva să se întâmple și să te gândești cum ajungi până anul viitor, că poate ești concediat sau se desființează teatrul. La noi nu există un an în care să nu tremurăm că nu ajungem la capăt. Este inuman prin ce trecem din anul 2004. Soluția ar fi să fim băgați și noi în seamă, ca alte teatre. E adevărat că nu ne comparăm cu Opera Națională din București, dar ne putem compara cu Clujul, Iașiul și Timișoara, dar este nedrept. Bănuiesc că unii, cu rea intenție, nu vor să ne evidențieze nici rezultatele și nici deficitul.- Avem un segment de public restrâns. Publicul tânăr este greu de recuperat, pentru că e o perioadă în care tinerii se desprind mai greu de jocurile video, de mijloacele de socializare online. Au acces la atâtea informații pentru oameni maturi, că nu îi mai distrează lucrurile naive ale copilăriei. Este nevoie și de implicarea cadrelor didactice. Studenții vin, pentru că le-am creat facilități: prețuri mici, abonamente lunare cu sume modice. Din păcate, tinerii și copiii sunt îndreptați greșit de această artă cinematografică modernă, care este de-o cruzime și violență inimaginabilă. Copiii nu mai trăiesc în lumea reală, nu mai știu să relaționeze. Poate am putea atrage publicul tânăr cu extravaganță, dar eu consider că respectul, pentru ce au făcut marii creatori, trebuie să rămână. Nu poți să schimbi ideea unui spectacol, să faci o „Traviata” obscenă, mi se pare lipsă de respect. Transformi o mare operă într-un spectacol de vulgaritate și violență, și îl aduci în zilele noastre, nu trebuie să aducem strada pe scenă, scena trebuie să coboare în stradă.- Anul acesta, cu susținerea Primăriei, se vor face mai multe proiecte culturale pentru turiști, la care noi vom participa ca interpreți, concerte pe care le vom susține pe scena Cazinoului din Mamaia.Există turiști care doresc să fie satisfăcuți din punct de vedere cultural.Datoria culturii este să aducă publicului în stradă tot ce este frumos. Nu să aduci strada pe scenă, cu înjurături, porcării și conflicte, asta văd toată ziua în jurul meu, de ce trebuie să mă mai duc la spectacol. Lumea pornește pe o pantă de dezumanizare. Obligația noastră este să facem viața mai frumoasă. Acceptând tot ce ne oferă cultura, întârziem această preschimbare în oameni fără suflet, dar nu putem să o oprim.- Anul acesta ne-am propus să facem «Faust», iar baletul, «Fântâna din Bahcisarai», dar, din cauză că nu avem bani pentru colaboratori, nu avem nici pentru premieră. Așteptăm, poate primim rectificarea care ni s-a promis, și sperăm ca atunci să facem și premiera.