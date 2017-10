Daniel Funeriu: „Ştiu că Ponta nu mă are la suflet“

Daniel Funeriu: „Știu că Ponta nu mă are la suflet“

Consilierul prezidențial Daniel Funeriu a apreciat că prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92 aprobată în 18 decembrie 2012 „s-a dorit popularea fabricilor de diplome pe seama învățătorilor de calitate”, „în loc să se aibă în vedere interesul elevilor și al învățătorilor/educatorilor”. „Până și sindicatele afiliate PSD au afirmat acest lucru”, a susținut Funeriu.El a criticat faptul că Legea educației, care a fost apreciată și de Comisia Europeană într-un răspuns oficial transmis lui Victor Ponta în decembrie 2011, este modificată acum prin ordonanțe de urgență.„Știu că domnul Ponta nu mă are la suflet. Are și de ce. Eu am promovat un tip de performanță pe care el nu o poate atinge sau înțelege. El are un doctorat plagiat, eu am un doctorat cu un laureat Nobel. Dar, așa cum e el, domnul Ponta are acum răspunderea acordată de 60% dintre votanți. Vreau să-i spun, cu toată deschiderea, că modificând bezmetic Legea educației, doar pentru a-și răcori frustrările față de mine, nu îmi face un rău mie. Face rău copiilor României. Această lege nu este legea lui Funeriu, ci este legea noastră, a tuturor”, a declarat Funeriu, conform realitatea.net.Fostul ministru al Educației și-a exprimat și speranța ca premierul Ponta să treacă peste erorile afirmate. „Dialogul instituțional este permanent deschis din punctul meu de vedere pentru că nu văd rostul tensiunii în discuțiile din zona educației. (...) Sper că o dată campania electorală consumată să se liniștească apele și să prevaleze rațiunea. Are miniștri tineri cărora le doresc mult succes și cred că e mai util să se consulte cu ei decât cu gerontocrația din PSD care s-a ocupat numai cu clientelismul”, a mai susținut Funeriu.