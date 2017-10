Daniel Funeriu o critică pe Ecaterina Andronescu

Pentru fostul ministru al Educației, Daniel Funeriu, rezultatele de la Bacalaureatul din acest an nu sunt surprinzătoare. Rata de promovare este aproape identică cu cea de anul trecut, în contextul în care în acest an erau mai mulți elevi care proveneau pe ruta tehnologică decât anul trecut. „Deci rata de promovare, din câte am înțeles, la liceele teoretice, este o rată bună, dar desigur, rata de promovare globală este trasă în jos de rata de promovare a celor de la liceele tehnologice. Acest lucru este consecința desființării în 2009 de către actualul ministru al Educației, doamna Andronescu, a învățământului profesional, învățământ profesional pe care eu l-am reintrodus începând cu 2012-2013. Firește, elevii nemaiputând să meargă la învățământul profesional au fost orientați înspre liceu, un drum care nu era al lor, s-au regăsit anul acesta la Bacalaureat, cu eșecul pe care îl vedem”, a explicat fostul ministru al Educației.Pe de altă parte, Funeriu, citat de Agerpres, spune că acest lucru va avea un impact asupra „universităților slabe, în special cele private”, pentru că acestea nu vor mai avea studenți, „nu vor mai vinde iluzii elevilor români”.În opinia sa, elevii care au picat Bacalaureatul vor putea să muncească, mai ales cei care provin „de pe ruta tehnologică” și au certificate de competență.Întrebat dacă rezultatele slabe din ultimii doi ani sunt o consecință a instalării camerelor video în clase, Daniel Funeriu a răspuns: „Nu mai trebuie să ne furăm căciula!”.În context, el a criticat declarația ministrului Ecaterina Andronescu referitoare la promovabilitatea scăzută și necesitatea schimbării legii, catalogându-o „irespon-sabilă”.„Ceea ce avem de făcut este pur și simplu să aplicăm Legea Educației și nu să începem iarăși să schimbăm legi, să venim cu măsuri care să ascundă gunoiul sub preș. Toată lumea știa că se fraudează, dar nimeni nu avea curajul să introducă aceste camere de luat vederi sau să introducă mijloace de control severe. Eu am făcut acest lucru, pentru că mi se pare corect ca diploma de Bacalaureat să însemne ceva. S-a spus că subiectele au fost mult prea grele. Este o minciună! Nu putem la infinit să găsim arbitrul vinovat, ca să spun așa. Iată, numărul de elevi care au luat media 10 este echivalent cu cel de anul trecut. Deci evident, subiectele nu au fost mai dificile”, a mai spus Funeriu.