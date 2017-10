Daniel Dăianu le-a „predat“ şaguniştilor un cod de morală în vremuri de criză

„Nu mai există sentimentul de vinovăție pentru gesturi reprobabile“

Daniel Dăianu le-a „predat“ șaguniștilor un cod de morală în vremuri de criză

Ieri, în aula Universității „Andrei Șaguna” din Constanța a avut loc un eveniment emoționant, ai cărui protagoniști au fost absolvenții 2010 ai Facultății de științe economice, specializările finanțe bănci și contabilitate și informatică de gestiune. Invitat special pentru a susține cursul festiv în acest moment deosebit al finalizării studiilor a fost prof. univ. dr. Daniel Dăianu. Declarând că perioada istorică, respectiv circumstanțele economice ale crizei pe care o traversează lumea nu-i permit să fie optimist, universitarul Dăianu le-a vorbit viitorilor licențiați în economie despre experiența sa de viață. „Sunt obsedat de ceea ce se întâmplă și nu mă sfiesc să afirm că, din păcate, asistăm la o decadență a valorilor morale, care nu este de bun augur. Nu mai există sentimentul de rușine, de vinovăție pentru gesturi reprobabile. Societatea românească este foarte mozaicată. Dă cineaști premiați, oameni cu statură impresionantă, dar care nu ne feresc de plasarea în rândul țărilor sărace. Ne naștem cu drepturi care trebuie respectate de statul în care trăim: dreptul de a beneficia de șanse egale, dreptul de a trăi tot mai bine, dar cu obligația să fii o persoană responsabilă, dreptul să fii respectat. În vremuri mai bune sau în vremuri de restriște. Trăim vremuri grele, pe care cei mai mulți dintre cetățenii români, tineri sau mai în vârstă, nu le anticipau. Această perioadă grea lovește și tineri și bătrâni, cu grade de frustrare diferite, care se individualizează. Oamenii care cred în ceva bun, care cred în bine și sunt guvernați de o sumă de valori sunt mai capabili să reziste, sunt mai capabili și dispuși la sacrificiu, sunt mai buni, mai generoși. Foarte mulți dintre voi, fiind foarte tineri, s-ar putea să fiți dezamăgiți de distanța dintre lumea pe care premergător crizei o prefiguram și ceea ce se întâmplă. Dar, dacă veți fi frustrați, veți fi dezamăgiți. Nu omiteți că aveți o viață de-acum înainte. Nu subestimați ceea ce nu simțiți, spre deosebire de profesorii și părinții voștri, care au fost prinși în chingile unui sistem în care libertatea de gândire și de mișcare erau mai mult decât îngrădite. Cu tot respectul pe care vi-l port, ceea ce am constatat în relația mea și cu ceilalți studenți este că dvs. nu aveți cum să dimensionați la justa valoare aceste libertăți pe care le consumați precum niște drepturi divine. De aceea merită să le capitalizați, și unii dintre dvs o fac cu destoinicie și inteligență. Alții își irosesc singuri viața. Nu mă consider un fanion, nu știu cât de exemplar sunt, dar vorbesc ca un om care a mâncat economie pe pâine și a trecut prin momente dificile în viață, dar le-am depășit căutând forță în mine. Când într-o societate termenul prevalent, unicul barometru al succesului este câți bani avem, câtă bogăție avem, ne îndreptăm cu pași repezi spre pierzanie. Când într-o societate se construiesc clasamente privind averea unora și altora și li se inoculează copiilor ideea că au o mașină rapidă și că nu e cazul să muncească, societatea își pierde valorile. Vă mărturisesc toate acestea pentru că am trecut și prin bune și prin rele, dar în buchia cărții am găsit tăria de a supraviețui, de a mă ridica cu spatele drept. Eu vă doresc să fiți oameni darnici, oameni buni. Vă doresc să aveți și bani pentru a vă crește copiii, dar să nu trăiți pentru a face bani. Să aveți bucuria, revelația ca atunci când mergeți cu oameni pe care nu-i cunoașteți, dar care vă cunosc, să vi se mulțumească pentru binele făcut. Vă doresc să vă bucurați de dreptul de a contesta fără să vă fie teamă, pentru că acesta esențializează democrația, de dreptul la liberă circulație, de dreptul de a spera!”. Astăzi, de la ora 13, Varujan Vosganian va fi alături de absolvenții specializării management, informatică economică, din cadrul Universității „Andrei Șaguna”. *** Daniel Dăianu este membru corespondent al Academiei Române, din 2001, președinte al Societății Române de Economie (SOREC), membru al American Economic Association, membru în Societatea Academică Română, precum și membru în Consiliul de Supraveghere al Băncii Comerciale Române (BCR). În 1975, și-a luat licența în Științe Economice la Academia de Studii Economice (ASE) București, apoi, în 1988, a obținut titlul de Doctor în Economie, la aceeași Academie. A îndeplinit funcția de ministru al finanțelor între anii 1997-1998 și de ministru adjunct al finanțelor în 1992. A fost economist - șef al Băncii Naționale a României (BNR) în intervalul 1992-1997.