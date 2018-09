Dăncilă, în mesajul la începerea anului şcolar: Actul de educaţie, fundamental pentru evoluţia oricărei societăţi

Dăncilă, în mesajul la începerea anului școlar: Actul de educație, fundamental pentru evoluția oricărei societăți

Premierul Viorica Dăncilă afirmă, în mesajul cu ocazia începerii anului școlar, că actul de educație este fundamental pentru evoluția oricărei societăți și este crucial pentru dezvoltarea României și că "pentru decidenți, această ocazie întruchipează efectele palpabile ale măsurilor asumate și este o hârtie de turnesol care susține crearea altor programe și politici în domeniu"."Actul de educație este fundamental pentru evoluția oricărei societăți, este crucial pentru dezvoltarea României. Pentru elevi, noul an școlar reprezintă studiul unor noi materii, descoperirea unui nou mod de a relaționa cu informațiile, precum și cu cei din jur. Pentru cadrele didactice, începutul anului școlar este un prilej de revedere sau cunoaștere a elevilor, de inovare în predare, precum și de bucurie în fața a noi provocări. Pentru decidenți, această ocazie întruchipează efectele palpabile ale măsurilor asumate și este o hârtie de turnesol care susține crearea altor programe și politici în domeniu", afirmă premierul în mesajul cu ocazia începerii noului an școlar.Viorica Dăncilă spune că dascălii au "responsabilitatea imensă și privilegiul deosebit de a forma mințile celor din fața catedrei, de a le insufla curajul să gândească dincolo de standarde și de a modela personalități ale unor viitori adulți"."De aceea, Guvernul pe care îl conduc sprijină mentorii din educație și elevii, de la cei mai mici la cei mai mari, prin resurse alocate de la bugetul de stat care să asigure veniturile și infrastructura necesară unui sistem de învățământ performant", explică șefa Executivului, care se declară conștientă că "în ceea ce privește învățământul - această prioritate națională, alături de sănătate – am parcurs etape importante, dar esențiale sunt cele care vor urma".La început de an școlar, ea le dorește copiilor și tinerilor "să se bucure de cunoaștere", părinților "să fie mândri de reușitele lorÎ, iar dascălilor "să-și urmeze vocația".