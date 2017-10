Dan Puric vine la Casa de Cultură

2

Și tăcerea se cumpără, nu-i așa?

Orice om are un pret! Maestre, este tarziu, n-ai cum să ne păcălești ... În al zecelea an al mandatele lui Băsescu, Dan Puric constată că: "Mafia, de bine de rău, are codul ei, onoarea ei și, mai ales, legile ei nescrise, dar respectate. Cei care ne mutilează zi de zi, nu cunosc nicio lege, niciun cod. Sunt, în fond, niște suflete chinuite". Dar până acum, Dan Puric, ai fost condamnat la tăcere și rugăciune? Și tăcerea are un pret! Și tăcerea se cumpără, nu-i așa?