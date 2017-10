Dan Puric, desfiinţat de Pleşu: "Nu are cultură suficientă. Vrea să pară altceva decât este". Are "gândire de tip Becali"

5

de intelectuali care sa ne invete...

I-am ascultat pe amandoi, de mai multe ori, si...ca sa fiu sincer, parca ma regasesc mai degraba in spusele lui Andrei Plesu, in viziunea lui despre romani si tara in care ne-am nascut si in care traim...mai mult sau mai putin. De pilda, mi-a placut ce a spus despre patriotismul romanilor, ca e oarecum exagerat, nu felul in care il simtim, ci cum il definim. O fi si Dan Puric un intelectual, nu e nici prost, ce-i al lui e pus deoparte, are si talent actoricesc, dar parca prea sare de la una la alta, parca prea exagereaza in unele privinte, cumva pare a fi de acord cu toata lumea, si de fapt cu nimeni! Destul de greu de urmarit, de-aceea nu prea inteleg de ce e invitat peste tot, sa ne vorbeasca despre 'identitatea romaneasca'. Stie cineva care este ? Si o mai avem, acum ca suntem europeni?