La Casa de Cultură din Constanța

Dan Puric a „sunat“ din nou „trezirea“ la demnitate

Adesea elogiat, dar și contestat pentru opiniile și convingerile sale, actorul și regizorul Dan Puric s-a aflat, marți, la Constanța, unde a susținut o conferință „Despre demnitate, educație și valori”. Evenimentul, găzduit de sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor, este parte a turneului de promovare a volumului „Fii demn!”, al treilea din palmaresul de scriitor al artistului. Ajutat de incontestabilul său stil oratoric debordant de curaj și onestitate, Dan Puric le-a ținut constănțenilor o prelegere etică despre decadența demnității actuale a românilor. Preț de două ore, actorul a disecat și diagnosticat realitățile cotidiene mioritice, folosind un mod anecdotic pentru a-și croi drum spre conștiința auditoriului. Deși acid, plin de patimă și lipsit de orice soi de menajamente, stilul retoricii lui Dan Puric nu duce lipsă de eleganță. Spectatorii veniți în număr foarte mare la întâlnirea cu actorul au plecat acasă încărcați de optimismul și motivația pe care acesta încearcă mereu să le transmită. Dan Puric a vorbit concret despre contextele care generează și alimentează degradarea continuă a demnității și valorilor românilor, recomandând celor prezenți să nu îmbrățișeze pasivitatea. Optica îndrăgitului vorbitor identifică drept remedii pentru prevenirea degradării demnității umorul, întreținerea unei permanente conexiuni cu divinitatea, conservarea trecutului, acceptarea și perpetuarea valorilor ancestrale moștenite din familie. Volumul „Fii demn!”, dedicat mamei scriitorului, este structurat pe șase capitole ce cuprind numeroase povestiri narate la persoana I, în care se fac cunoscute întâmplări care au ajutat la formarea sa spirituală. Prin această carte, aproape mărturie am putea s-o numim, Dan Puric se dă pe sine ca exemplu despre cum orice om obișnuit se poate îngriji de integritatea sa morală și spirituală. „Secretul” constă în menținerea lucidității și perseverența în exersarea verticalității. În opinia lui Dan Puric, deși vremurile par s-o impună, nu este obligatoriu să ne disipăm cu toții într-o masă amorfă de oameni apăsați de grijile cotidiene. Actorul crede în demersul rezistenței față de un sistem, altminteri comod, care tinde spre regularizare și spre anihilarea identităților. Rezistența despre care vorbește Puric se traduce prin a da frâu liber pornirilor conștiinței care uneori pot să nu fie în concordanță cu normele sociale acceptate.