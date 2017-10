La lansarea cărții lui Călin Georgescu, "Pentru un ideal comun", la Constanța

Dan Puric a povestit cum era să ajungă ministrul Culturii

Considerată cartea momentului în România, „Pentru un ideal comun”, de Călin Georgescu, este prezentată de editura Compania, sub egida căreia a apărut, drept „bibliografia momentului de răscruce în care se află România: starea de fapt, programe, strategii, dileme, contexte vechi și noi”. Prezentată și de actorul Dan Puric (căci cine altcineva putea aduce aproape de sufletele oamenilor o lucrare de analiză și strategie politică?) drept „o carte document. O carte-program. O strategie. O carte care te face să te împrietenești cu țara ta”. O carte plină de tristețe, dar și de speranță Dan Puric, invitat la lansare de prietenul său, Călin Georgescu, a prezentat lucrarea în stilul său oratoric profund patriotic, energizant, cu paranteze pline de umor. După ce a remarcat că la pupitrul amenajat se simte ca la ONU, „când anunță ăia dacă mai fac vreo invazie”, a ținut să ridice semnele de întrebare ce pluteau asupra prezenței sale alături de Călin Georgescu, făcând referire la momentul februarie, când acesta a fost un nume vehiculat pentru funcția de premier al României. „E o ipoteză interesantă că, dacă el era prim-ministru, eu eram ministrul Culturii. Deși m-am trezit într-o noapte gândindu-mă: al cui ministru voi fi, dacă noi nu mai avem cultură?”.Revenind la prezentarea cărții, Dan Puric a trasat liniile de forță ale acesteia. „În primul rând, veți avea în mână o carte-program pentru că trasează linii de conduită, soluții. Veți avea în mână și o statistică. Dar o statistică făcută cu o tristețe profundă, cum numai rar s-a întâmplat în România. Iar această tristețe ne relevă un lucru cu care noi nu am fost obișnuiți - o conștiință. Conștiința aceasta politică denunță pentru prima oară profilul unui om de stat”. Deschizând o nouă paranteză legată de alăturarea sa de Călin Georgescu, Dan Puric a stârnit din nou râsetele celor prezenți la eveniment: „Apariția mea a născut controverse cum că aș fi membru al Grupului de la Roma. Nu! Eu sunt membru al Grupului de la Roman”. Și, revenind, „cartea te face să te împrietenești cu țara ta. (Și voiam să vă spun: pe cuvântul meu de onoare că nu e plagiat!). E o carte de atitudine, că lui Călin, România nu-i e indiferentă. El e singurul om politic, și nu politician, pe care l-am cunoscut în 20 de ani! După 22 de ani aud, în sfârșit, un om politic care spune că investiția care trebuie făcută de România este în educație. Și nu orice tip de educație, ci în cea de tip vocațional. Pentru prima oară în 20 de ani aud un adevăr: că tineretul este elita poporului român. Această carte este profund ancorată în interesul național”. Ce e de făcut pentru idealul comun Călin Georgescu și-a susținut cartea explicând auditoriului cum am ajuns aici, noi, românii. „Noi n-am avut niciodată criză economică și financiară. Am avut criză de încredere între noi, între cetățean și statul său, între stat și cetățeanul său”. Dar și ce se poate face pentru idealul comun de revenire din descompunere. O abordare strategică împotriva valului ultimilor 20 de ani, căile pe care trebuie s-o apuce România fiind reorientarea către agricultură și investiția în tineri și în oameni, „în genialitatea poporului român. Ce țară e aceea care-și uită copiii?” a întrebat el punctând: „Ce e acum în România? Oameni care caută soluții pentru ei, nu pentru țară. Prea multe cozi de topor unse cu mir!”. Născut în 1962, Călin Georgescu, a absolvit Facultatea de Îmbu-nătățiri Funciare și are doctoratul în Pedologie. El este expert în dezvoltare durabilă, fiind din anul 2000 directorul executiv al Cen-trului pentru Dezvoltare Durabilă în România.