„Dakarul Dobrogei”, la start! Începe competiția internațională 4V Rally Raid România

Constanţa găzduieşte, weekendul acesta, o nouă ediţie a competiţiei internaţionale 4V Rally Raid România. Aceasta reuneşte echipaje din şapte ţări, anunţându-se şi mai spectaculoasă decât precedentele.Competiţia internaţională 4V Rally Raid România din 2021 a luat startul vineri, la Constanţa. Competiția 4V Rally Raid România este și a cea de-a patra etapă din Campionatul Naţional de Rally Raid România 2021. Evenimentul este organizat de Asociația Club Sportiv 4V Motorsport, sub egida Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, Federației Române de Motociclism și Ministerului Tineretului și Sportului.4V Rally Raid România și-a câștigat reputația de „Dakarul Dobrogei”, reprezentând una dintre cele mai spectaculoase și solicitante competiții motorizate din România. Peste 50 de echipaje din Bulgaria, Ucraina, Slovacia, Italia, Polonia, Cehia și România se vor întrece atât pe porțiuni asfaltate sau betonate și drumuri agricole, cât și pe trasee în off-road, care cuprind dealuri, stânci, nisip, albii secate, arbuști căzuți, vegetație și păduri. Per total, gladiatorii motorizați vor avea de parcurs 550 de kilometri în condiții variate, care vor solicita intens abilitățile de pilotaj și fiabilitatea vehiculelor.Spectacol pentru iubitorii de motorsportVor lua parte la 4V Rally Raid România inclusiv echipaje care au participat și la Raliul Dakar. Dar competiția este deschisă pentru mai multe categorii de experiență. Astfel, pentru piloții profesioniști licențiați care se întrec în categoria Professional, nu există limitare de viteză. Dar se impune o viteză maximă de 80 km/h pentru participanții înscriși la categoriile Promo și Discovery. Acestea sunt alocate echipajelor cu experiență medie, respectiv echipajelor de începători.4V Rally Raid România atrage și prin varietatea de vehicule care participă în competiție. La categoria Auto concurează mașini 4x4 care sunt special echipate pentru a cuceri trasee cu teren accidentat. Iar la categoria SSV (Side by Side Vehicle) sunt încadrate vehicule de dimensiuni mici, special create pentru teren greu. Echipajele Auto și SSV sunt formate din pilot și copilot. Dar există și categoria Moto și QUAD, în care sunt cuprinse motociclete și ATV-uri conduse de o singură persoană.Evenimentul cuprinde două zile de concurs, cu tipuri de vehicule care atrag toți pasionații de motorsport. În prima zi de competiție participanții vor parcurge 300 de kilometri, pe trasee aflate în zona de nord a județului Constanța. A doua zi de concurs este rezervată traseelor din sudul județului, care însumează 250 de kilometri. Simbolică pentru această zonă va fi plecarea în cursă de la Monumentul Tineretului, Straja, care este situat pe malul canalului Dunăre - Marea Neagră.Publicul va putea admira vehiculele de competiție în parcul tehnic amplasat în Piața Ovidiu din Constanța. Tot în parcul tehnic pot fi descoperite și noutățile expuse de partenerii Honda Moto Romania, Agrodania, Est Bike si GTC AutoShop, care au susținut an de an dezvoltarea evenimentului 4V Rally Raid România.