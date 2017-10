Dacii şi romanii se pregătesc să ia cu asalt Constanţa

Festivalul Antic Tomis

Dacii și romanii se pregătesc să ia cu asalt Constanța

La finalul acestei săptămâni, orașul Constanța va îmbrăca straie antice. În perioada 28-30 august, în Parcul Tăbăcărie, se va desfășura Festivalul Antic Tomis.Constănțenii sunt invitați să participe în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, la cea de-a patra ediție a Festivalului Antic Tomis, un eveniment cultural-istoric de tradiție al orașului.Festivalul este organizat de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța.În acest an, la festival vor participa cinci asociații de reconstituire istorică: Terra Dacica Aeterna (Cluj), Garda Apulum (Alba Iulia), România - Dacia Casa Noastră (Constanța), Nimfele Dace (Zalău) și Scythia Minor (Dobrici, Bulgaria). În total, aproximativ 180 de daci, romani, nimfe și mai nou, celți vor face spectacol.În programul de anul acesta, sunt incluse ateliere de reconstituire istorică, de demonstrații militare, gastronomie antică, parade militare și teatru antic. Organizatorii spun că va fi un adevărat spectacol, dar și o lecție de istorie.Deși activitățile vor începe de vineri dimineață, în Parcul Tăbăcărie, deschiderea oficială va avea loc vineri după amiază, în centrul vechi al Constanței. La ora 17.00, din parcul Arheologic va porni parada militară și civilă. Traseul este: Prefectura Constanța - bd. Tomis - statuia „Lupoaica cu pui” - piața Ovidiu. La ora 17.30, în piața Ovidiu va avea loc festivitatea de deschidere. Programul va fi reluat în week-end, de la ora 10.00, în Parcul Tăbăcăriei.În acest an, în afară de festival, seria de evenimente antice va include și o Seară Antică. Sâmbătă, în Mamaia, turiștii vor fi martorii unei parade care va porni de la ora 19.30 din Piațeta Cazinou și se va opri în Piațeta Perla. Seara va include și un spectacol de teatru antic. Studenții Facultății de Arte din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța vor juca piesa de teatru „Antigona” de Sofocle.O altă noutate a Festivalului Antic Tomis este muzica antică live.„Dedicăm acest eveniment, în primul rând cetății Tomis, orașului Constanța și tomitanilor. Este un eveniment așteptat atât de către noi, organizatorii, cât și de constănțeni, de turiști, mulți dintre ei știu deja de acest eveniment. Foarte mulți ne scriu cu mult înainte să ne întrebe când va avea loc festivalul și pot să spun că sunt turiști care își cumpără biletul de vacanță în funcție de acest eveniment”, a declarat Corina Martin, președinte al Asociația Litoral Delta - Dunării, în cadrul unei conferințe de presă premergătoare evenimentului.Spectatorii care vor participa la Festivalul Antic Tomis vor putea degusta mâncăruri făcute după rețete antice și vor putea achiziționa diverse suveniruri.Seria evenimentelor antice a început încă de săptămâna trecută, cu o expoziție de fotografii din cadrul edițiilor anterioare ale festivalului. Expoziția are loc la City Park Mall și se va încheia pe data de 30 august.