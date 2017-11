"Dacă vrei, poţi!". Şcoala Gimnazială nr. 8 Constanţa, renovată în doar câteva zile

"Dacă vrei, poți!". Școala Gimnazială nr. 8 Constanța, renovată în doar câteva zile

Multe din școlile din Constanța au rămas încă în anii de tristă amintire ai epocii ceaușiste. Nu mai sunt steme și tablouri cu președinți pe pereți, însă tot mai poartă, pe alocuri vopseaua veche și bătrânicioasă.Pentru a le oferi elevilor un spațiu cât mai plăcut, chiar și acolo unde vin ca să învețe, conducerea Școlii Gimnaziale nr. 8 din Constanța are un plan ambițios: în numai câteva zile va schimba aspectul învechit al holurilor și va aduce școala în vremurile noastre. Au fost mobilizați toți angajații unității de învățământ, dar și profesorii și părinții și week-end-ul acesta se muncește fără întrerupere.„La inițiativa noastră și cu sprijinul părinților, am început o acțiune de igienizare, curățare și modernizare a spațiilor în care copiii își petrec o mare parte din timp. Vrem ca ei să trăiască într-un mediu curat și sănătos, să vină cu drag la școală. Vom determina elevii să respecte efortul părinților păstrând curate și ordonate sălile de clasă, școala în general”, ne-a explicat directorul Școlii nr. 8, prof. Cosmin Badea.„Aducem școala în zilele noastre“Mobilizarea este generală și, în numai câteva ore, toți pereții au fost curățați de vopseaua veche. Urmează să fie aplicat un strat nou și vor fi puse tablouri și panouri noi. „Vrem să dăm o altă față școlii. Pozele lui Cantacuzino nu mai sunt de interes pentru copiii din ziua de azi. Sigur că nu voi pune acum postere cu Selena Gomez și Justin Bieber, dar vrem să aducem școala în zilele noastre. In să le mulțumesc părinților și colegilor care își sacrifică o parte din timpul lor liber pentru a da școlii un aspect cât mai plăcut, pentru a crea copiilor o ambianță prietenoasă. La noi în școală, «Dacă vrei, poți» nu e un slogan, ci o realitate”, a mai spus directorul Cosmin Badea.