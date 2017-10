„Dacă aş avea o baghetă magică, aş aduce pe mami a mea iubită acasă“

Dramele copiilor „abandonați“ de părinți:

„Dacă aș avea o baghetă magică, aș aduce pe mami a mea iubită acasă“

N-are rost să ne mai întrebăm de ce pleacă din ce în ce mai mulți părinți să muncească în străinătate, mai ales din mediul rural. Sate întregi sunt aproape depopulate, învățătorii și profesorii încercând să suplinească absența celor mai importanți „piloni“ în buna creștere a unui copil. Într-o statistică mai veche, pentru că cea nouă Inspectoratul Școlar Județean Constanța o poate da presei… la calendele grecești, au fost raportați 3.883 copii cu părinți la muncă în străinătate, 3.092 cu un singur părinte plecat, 791 cu ambii părinți, pentru 3.460 existând tutelă, ceilalți 423 fiind fără tutelă. La Grupul Școlar „Lazăr Edeleanu” din Năvodari sunt înregistrați peste 60 de copii cu părinți plecați în străinătate. Directorul Ion Ionașcu a declarat pentru „Cuget Liber”: „Cu toate că ne-am fi așteptat ca acești elevi să ne creeze cele mai multe probleme, de fapt cei cu ambii părinți aflați acasă ne dau bătăi de cap”. Tot la fel de mulți copii cu ambii sau doar un părinte sunt înregistrați și la Școala nr. 1 din Valu lui Traian. „10 % din efectivul nostru școlar este reprezentat de elevii lăsați în grija rudelor. Surprinzător, nu ne creează probleme, ba chiar avem exemple de calificați la olimpiade. O elevă din clasa a VIII-a a cărei mamă este la muncă în Italia s-a calificat pe locul I la faza județeană a Olimpiadei de limba turcă și merge mai departe la Națională. O altă fetiță de clasa a V-a a obținut mențiune la faza județeană a Olimpiadei de limba și literatura română”, ne-a declarat Mirela Florea, director. Conducerea acestei instituții încearcă să aplice pentru un proiect cu finanțare din partea Fundației Soros, intitulat „Nouă ne place școala”, prin care se încearcă atragerea elevilor care nu pot pleca în vacanța de vară în diverse cercuri și activități de socializare. Comuna Ghindărești este cunoscută pentru numărul mare de părinți care au ales calea pribegiei în căutarea de salarii mai aproape de un trai decent. Cum la Școală nu am putut lua legătura cu directorul Adrian Țacu, am contactat Primăria. De la celălalt capăt al firului, un personaj care s-a recomandat „Nu știu” a refuzat cu vehemență să ne sprijine în documentare. „Aș face o magie să terminăm casa mai repede“ În urmă cu un an, Asociația Psihologilor și Psihopedagogilor Constanța a derulat un proiect intitulat „Prietenii mei de acasă” cu finanțare din fondurile de urgență ale Fundației Soros. Psiholog Marieta Căescu, autorul și coordonatorul acestui proiect, declara pentru „Cuget Liber” că previziona încă din debutul proiectului că fenomenul va căpăta amploare. „Ne propusesem inițial un grup țintă de 75 de copii din comuna Cumpăna și 75 de copii din orașul Ovidiu. Dar cum asistăm la un fenomen fluid, plecările părinților nefiind pe perioade sigure, am ajuns să asistăm psihologic peste 200 de copii”. Psiholog Căescu ne-a oferit spre exemplificare răspunsuri la un chestionar cu privire la schimbările pe care le-ar face copilul pentru ca familia să fie împreună: „Mi-aș schimba viața să fiu împreună cu familia”, „Aș face ceva să avem o si-tuație financiară mai bună, să poată câștiga mai bine în România”, „Aș fi mai cuminte, aș învăța mai bine, aș ajuta-o pe mama”, „Încerc să învăț bine, să iau bursă școlară pentru a le mai ușura din greutăți”, „Să mărească salariile în România sau să ne mutăm în Portugalia (acolo este mai frumos)”, „Aș lua o baghetă magică să avem tot ce ne trebuie”, „Aș aduce acasă o grămadă de bani ca tata să nu mai plece, nici mama”, „Aș vrea să termin eu casa pentru ca tata să nu fie nevoit să mai plece”, „Aș face ceva să câștig bani pentru a termina casa”, „Aș face o magie să terminăm casa mai repede ca să nu mai plece”. Am mai reținut din mesajele transmise părinților prin intermediul compunerilor câteva impresionante strigăte de disperare: „Vino mai repede lângă mine, te rog!!!”, „I-aș spune că îl iubesc și nu pot trăi fără el și de aceea vreau să vin acasă”, „Îți mulțumesc că ai grijă de mine și mă alinți cu tot felul de lucruri și cuvinte, dar întoarce-te acasă”, „M-aș duce și eu la muncă, doar ca să nu plece iar”, „I-aș întreba dacă vor să vină acasă că aș fi mai cuminte și aș învăța mai bine”, „Dacă aș avea o baghetă magică, aș aduce pe mami a mea iubită acasă”. Sunt mesaje din suflete de copii care nu cunosc ce-i aceea copilărie fericită pentru că, deși pleacă în străinătate pentru a le oferi un trai mai bun, absența părinților nu poate fi suplinită de nimeni și de nimic.