Da’ cu Don Pedro ce aţi avut?

Invatamant putred

Desi au fost trase numeroase semnale de alarma despre legatura "contra naturii" dintre liderul de sindicat Ioana Purcarea si ISJ Constanta, prin existenta sotului in functia de inspector, acolitii acestora au marginalizat o problema de morala. Cat a pierdut sindicatul, prin esecul unor greve capotate de catre lider, cat a pierdut ISJ Cta, ca imagine, in perioada examenelor, a transferurilor, a evaluarilor conducerilor de scoli, a calificativelor etc., etc. nu mai trebuie demonstrat. Fapt trist este ca intregul sistem educational este putred, pe esafodajul clientelismului poliitic, devreme ce afacerile cu diplome sunt in floare. Musai trebuie eliminate rezultatele de la BAC din inscrierea la facultate, ca si, desigur, cele de la evaluarea nationala in iscrierea la licee. Examenele de admitere la liceu si la facultate ar fi o conditie urgenta de inceput al reabilitarii invatamantului romanesc, fie chiar si pentru simplul motiv de a se pune capat obtinerii pe banda rulanta a unor diplome nemeritate. PREA MULTE, MULT PREA MULTE FACULTATI PRIVATIZATE CARE AU NEVOIE CA DE APA DE STUDENTI SUBMEDIOCRI, MULTI DINTRE ABSOLVENTI FIIND VIITORII INTEELCTUALI INCOMPETENTI ! SCOATEREA LA CONCURS A POSTURILOR DE CONDUCERE DIN INVATAMANT AR MAI FI O SOLUTIE EFICIENTA !