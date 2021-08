„Da' masca, domnu' ministru, masca cine o suportă?”. Un răspuns târcolit cu dibăcie ministerială

Subiect devenit tabu pentru ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, care, în toate intervențiile televizate la care a fost invitat a ocolit cu dibăcie ministerială răspunsul la întrebarea cine va asigura aceste măști medicinale.





Până joi, când, în cadrul conferinței de presă de la finalul întâlnirii ziariștii au insistat în repetate rânduri cu întrebarea „cine va suporta costul măștilor”. Inițial, a declarat că cel mai sigur un răspuns va fi transmis în perioada 1-3 septembrie „în care va fi făcut public ordinul comun dintre Ministerul Educației și Ministerul Sănătății, astfel încât părinții și elevii să cunoască exact toate situațiile, inclusiv răspunsul la această întrebare, cu cel puțin 10 zile înainte de începerea școlii”.







Și, totuși, costul... „Suntem asigurați de către cei care trebuie să ne asigure că nu vom avea probleme din perspectiva numărului de măști disponibile. Se discută acum diferențierea între măști medicale pentru adulți și măști medicale pentru copii”.





Și, totuși, părinții trebuie să știe ce au de făcut la început de an școlar... „Printr-un efort cumulat, autorități centrale și autorități locale, efort cumulat peste care s-a suprapus și mediul socio-economic, Ministerul Educației a încheiat mai multe contracte de donație și sponsorizare, prin care au ajuns în județe sute de mii de măști. Sunt convins că din aceste trei surse împreună nu va fi o problemă existența măștii de protecție în școli”.





Și, totuși, aveți garanția că elevilor le vor fi asigurate măști de către cadrele didactice? „Tocmai din această cauză ne vom asigura că la nivelul fiecărei școli există un stoc suficient de măști de protecție, pentru ca elevii să poată beneficia de ele. Și vom vedea și explicațiile care diferențiază masca textilă, de masca medicală”.



Printr-un calcul matematic oarecum hazardat, deoarece s-a considerat o mască la prețul de 2 lei, anul trecut se lansase în mediul online fabuloasa cifră de 75 milioane euro contravaloarea măștilor de protecție oferite elevilor până la sfârșitul anului 2020. Și încă 113 milioane euro pentru perioada ianuarie - iunie 2021. Deci cam 188 milioane euro ar fi fost efortul bugetar necesar pentru întregul an școlar 2020/2021, în cazul asigurării unei singure măști per elev pe zi. Nu am aflat încă dacă s-a confirmat această supoziție, dar cu certitudine părinții nu au așteptat măștile de la școală și le-au asigurat ei necesarul propriilor copii.



Nu a mai trimis profesorii să se odihnească





Interesant este faptul că, întrebat fiind dacă profesorii vor suporta costul testării – cei care nu vor să se vaccineze și vor preda în continuare - după depășirea pragului de infectări de 6 la mia de locuitori, ministrul Cîmpeanu nu a mai fost la fel de vehement: „Profesorii nu pot fi obligați să se testeze din bani proprii atâta timp cât testarea are ca scop prezența lor în școală în interesul elevilor. Chiar dacă este mai greu de înțeles, în multe cazuri, de ce, având la dispoziție vaccinarea gratuită e nevoie să discutăm de plata testării. Vom vedea care sunt limitele legislative și vom anunța. Deocamdată, până la 6 la mie, nu este necesar acest lucru, altfel decât în cazurile simptomatice. Fie că vorbim de elevi, fie că vorbim de profesori. Altfel, orice profesor care a semnalat simptome trebuie să fie testat pe cheltuiala DSP ca orice alt cetățean al României”.





Vă reamintim că în conferința de presă de la începutul acestei săptămâni, ministrul Sorin Cîmpeanu afirmase: „profesorii care au avut posibilitatea să se vaccineze și nu s-au vaccinat va exista posibilitatea testării la fiecare 72 de ore. Dacă nu vor nici să fie testați de DSP, sigur că va trebui să nu mai oferim avantajul posibilității de predare fizică. Nu vor fi concediați. Până la coborârea ratei de infectare sub 6 la mie să se odihnească puțin”.





Același ministru care a anunțat că utilizarea măștilor textile va fi interzisă în noul an școlar, toți elevii din învățământul primar, gimnazial, liceal, precum și studenții urmând să poarte numai măști de uz medicinal.