„Dă din gură chiar dacă eşti pe lângă subiect!“

BAC 2009 - Deviza probei la română:

„Dă din gură chiar dacă ești pe lângă subiect!“

Nu neapărat pentru că unii deja au depășit-o, ieri s-a desfășurat poate cea mai ușoară probă a acestei sesiuni de bacalaureat - proba orală la limba și literatura română. Și cel mai stupid seralist, care n-a fost în stare să spună cine a scris „Luceafărul”, tot s-a lipit de un 5. Cu toate că la ultima întâlnire a inspectorului general Petrică Miu cu membrii comisiilor, acesta a insistat că nu ține să raporteze promovabilitate de 100% și că își dorește o triere decentă. Sub deviza „Dă din gură chiar dacă ești pe lângă subiect!”, toți cei programați să susțină ieri această probă au trecut prin mari emoții. Era destul să afle că la nu știu ce comisie nu se dau note mari, că deja începeau durerile de cap. La Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, unde au susținut proba și absolvenții de la Colegiul Tehnic „Vasile Pârvan” și de la Grup Școlar de Industrie Alimentară, cei aproape 380 de liceeni erau examinați de patru comisii. La ora documentării noastre, vestită pentru notele de 10 pe care le oferea era comisia nr. 4. Cu acceptul președintelui comisiei, în persoana Krisztinei Uzuneanu, de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, am luat și noi loc preț de câteva minute în clasa unde examina comisia nr. 4. Constatând, însă, că persoana care-și turuia subiectul dă semne de ezitare, am considerat că nu e cazul să-i compromitem… nota și, implicit, viitorul și ne-am retras. La Colegiul Economic „Carol I”, întrucât președintele comisiei a anunțat că nu se poate prezenta, a fost înlocuit cu vicepreședintele, în persoana prof. Rodica Pricopie, directorul Grupului Școlar „Ion Bănescu” Mangalia. Același lucru s-a întâmplat și la Grup Școlar Economic „Virgil Madgearu” Constanța. Demnă de remarcat strășnicia cu care femeia de serviciu apăra de… ziariști Colegiul „Carol I”. La aflarea identității noastre mai avea puțin și ne prindea piciorul la ușă, numa’-numa’ să nu intrăm neanunțați. Lume bună, monitor în recepția instituției, care oferea imagini de pe toate holurile unde se dădea examen, mașini care mai de care mai luxoase, părinți „agitați” să aranjeze „mizanplasul” la un restaurant pentru membrii comisiei, care, de altfel, mănâncă la cantină - aceasta era atmosfera, ieri, la Colegiul Național de Artă „Regina Maria”, unde susțin probele și liceenii de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța și Seminarul Teologic Liceal Ortodox Constanța. Acolo faimoasă devenise comisia nr. 1, care punea note foarte mici. Unul dintre elevii care „împușcase” un 10 oferea deja sfaturi celor ce urmau să intre. „Băi, nici n-am apucat să scriu ceva pe foaie! Am picat oarecum pe subiect și am început să dau din gură și pe lângă subiect! M-a oprit una și mi-a dat 10!”. Au existat și 12 elevi care suferă de diferite dizabilități și care au solicitat, conform afirmațiilor prof. Mariana Neașcu, inspector de imagine ISJ Constanța, pentru probele scrise, să susțină examenul în săli separate, ori cu profesori de sprijin, solicitările acestora fiind aprobate. Din cei peste 8.200 de absolvenți de clasa a XII-a și a XIII-a care susțin bacalaureatul la Constanța, aproximativ 200 sunt din seriile anterioare.