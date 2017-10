Cutremurător scenariu la Universitatea "Ovidius". Se pregăteşte întoarcerea lui Dănuţ Epure?

Cutremurător scenariu la Universitatea "Ovidius". Se pregătește întoarcerea lui Dănuț Epure?

Aflată în plin calendar electoral, Universitatea „Ovidius” din Constanța a mai bifat cu succes o etapă, și anume aceea de alegere a membrilor Senatului universitar, scrutinul petrecut ieri, fiind validat de Biroul Electoral Central.Peste 100 de candidaturi au fost depuse pentru cele 54 de locuri în Senatul Universității „Ovidius”, la unele facultății existând un adevărat „exod” de doritori.Evident, vorbim despre Facultatea de Medicină, unde pentru cele 7 locuri s-au înscris 13 candidați sau Facultatea de Litere, pentru 5 locuri înscriindu-se 11 persoane.La Facultatea de Științe aplicate și inginerie, prof. univ. dr. Mihai Gîrțu s-a retras din „cursă”, din dorința de a crește șansele de câștig ale colegelor sale - Viorica Popescu și Ionela Popovici. „Universitarii constănțeni care sunt de o anume calitate trebuie sprijiniți”, a mai adăugat prof. Gîrțu.Cine sunt candidații la funcția de rectorDupă etapa scursă ieri, de alegere a membrilor Senatului, pe 7 martie începe procedura de depunere a candidaturilor la Biroul Electoral Central pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte în Senatul universității. Pe 9 martie are loc ședința de Senat în care vor fi aleși președintele și vicepreședintele, a doua zi urmând a se depune, tot la BEC, candidaturile pentru alegerea rectorului Universității „Ovidius”. Pe 25 martie au loc alegerile, urmând ca un al doilea tur de scrutin, în caz de nevoie, să aibă loc pe 28 martie.Și pentru că intrăm deja în linie dreaptă, de alegerile viitorului rector despărțindu-ne doar câteva zile, am încercat ieri, să aflăm cam cine ar fi candidații la cea mai înaltă funcție în universitate.Actualul rector, prof. univ. dr. Sorin Rugină, nu a ascuns faptul că intenționează să candideze confirmându-ne ieri, acest lucru. Tot așa cum nici conf. univ. dr. Cristian Moșnianu, prodecan al Facultății de Științe politice și istorie, nu s-a sfiit să iasă în presă cu o declarație legată de „gândurile” sale de candidatură, în ciuda faptului că de trecutul său se leagă perioada când a fost președinte al Ligii studenților ovidieni și ar fi fost cercetat pentru luare de mită la… cazare.Ieri, se mai vehicula candidatura unuia dintre actualii prorectori, respectiv prof. univ. dr. Diane Vancea, dar care ne-a negat zvonul. La același nivel de zvon a rămas și intenția prof. univ. dr. Doina Catrinoiu de a reveni în cursa pentru funcția de rector. „Nu am de gând să fac de două ori același lucru. Ce am avut de arătat colegilor mei a fost acum doi ani. Chiar dacă poate, între timp, și-au schimbat opiniile, eu nu am de gând să revin”, a declarat cunoscutul medic universitar.În schimb, aveam să aflăm, pe surse, că în universitate circulă deja diverse liste de sprijin pentru anumite persoane. Pe de o parte, există o tabără care crede în șansele actualului rector și își dorește continuarea unei stări de normalitate, iar pe de altă parte se vorbește de o reîntoarcere la situația din 2012, sub o altă conducere. Chiar se vorbește despre revenirea lui Tiberius Dănuț Epure, ceea ce pare de-a dreptul un scenariu cutremurător.Reamintim că în decembrie anul trecut, Curtea de Apel București l-a condamnat pe Tiberius Dănuț Epure la trei ani de închisoare, cu suspendare. Fiind condamnat definitiv pentru fapte de corupție, el nu mai poate ocupa funcția de rector timp de doi ani.