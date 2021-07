Cursuri pentru specializarea cadrelor didactice şi studenţilor, la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”

Astfel, 10 cadre didactice și 12 studenți din ANMB, Academia Maritimă a Lituaniei, Universitatea PiriReis, Universitatea din Ljubljana și Academia Maritimă a Franței au absolvit cursuri de specializare în utilizarea pachetului software PISCES II, dedicate modelării și simulării incidentelor de poluare. În acord cu planul de activități al proiectului, în perioada următoare se vor organiza cursuri similare la fiecare dintre parteneri, dedicate formării de abilități în domeniul prevenirii și gestionării incidentelor de mediu, pe baza software-urilor de simulare și modelare specializate, proiectul având ca obiectiv principal crearea unei rețele de schimb de bune practici și armonizarea curriculară între instituțiile partenere, în domeniul protecției mediului și al dezvoltării sustenabile în domeniul maritim.





Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a organizat, la începutul lunii iulie, două cursuri de specializare dedicate cadrelor didactice și studenților, în cadrul proiectului Blue4Seas „Strategic partnership for supporting Blue Growth by enhancing Maritime Higher Education maritime cooperation framework on marine pollution and environment protection field”, implementat în calitate de Lead Partner în cadrul programului Erasmus+, KA203 - Strategic Partnerships for higher education, alături de parteneri din Turcia, Lituania, Franța și Slovenia.