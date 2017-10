Cursuri de vară dedicate locului românilor în istoria universală

Vineri, 17 Iulie 2009

Ieri, la Universitătea „Ovidius” din Constanța a avut loc des-chiderea oficială a ediției din acest an a Cursurilor de Vară, organizate de Societateade Științe Istorice din România sub genericul „Locul și rolul românilor în istoria universală”. Evenimentul a fost prezidat de Marian Cojoc, prorector al Universității „Ovidius” pe probleme de învățământ, prof. univ. dr. loan Scurtu, președintele Societății de Științe Istorice din România (S.S.I.R.), director al Institutului Revoluției Române, Petre Purcărea, inspector de specialitate Istorie și conf. univ. dr. Daniel Flaut, decanul Facultății de Istorie și Științe Politice din cadrul Universității „Ovidius”. Cursurile de vară din acest an sunt integrate manifestărilor naționale dedicate evenimentului care marchează îm-plinirea a 1.900 de ani de la inaugurarea monumentului triumfal de la Tropaeum Traiani (Adamclisi), precum și împlinirii a 60 de ani de existență a Societății de Științe Istorice din România - una dintre cele mai vechi societăți de profil din Europa. Programul va cuprinde cursuri și sesiuni științifice, dezbateri metodice, excursii tematic, iar materialele prezentate în cadrul cursurilor vor forma obiectul unui supliment al revistei „Studii și articole de istorie” editată de S.S.I.R.