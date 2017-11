Cursuri de limba turcă, la Universitatea "Andrei Şaguna"

Cursuri de limba turcă, la Universitatea "Andrei Șaguna"

Iubitorii limbii turce au acum posibilitatea s-o învețe mult mai repede, cu ajutorul cursurilor pe care Universitatea „Andrei Șaguna” (UAȘ) le pune la dispoziția celor interesați. Trebuie precizat că 2017 este cel de-al V-lea an în care este predat acest curs, într-un spațiu special amenajat, cu mobilier și decorațiuni turcești originale, în sala „Yunus Emre”, denumită după marele poet mistic turc din secolul al XIII-lea.Ca urmare, pot deveni cursanți, în regim gratuit, atât studenții universității, de la toate facultățile, cât și cadrele didactice, iar profesorii sunt vorbitori nativi de limbă turcă, ce au o metodă de predare ce nu necesită cunoașterea limbii române.Ca în fiecare an, deschiderea cursului a fost programată în preajma datei la care este comemorată trecerea în eternitate a lui Mustafa Kemal Ataturk, făuritorul Turciei moderne.La ceremonie, au participat directorul Centrului Cultural Turc „Yunus Emre” din Constanța, Ramazan Ylmas, directorul Institutului „Yunus Emre” din București, Tuna Balkan, și Yunus Emre Bakirci, viceconsulul Republicii Turcia la Constanța.De asemenea, au fost prezenți studenții turci care studiază la UAȘ în cadrul programului „ERASMUS+”.Cele două citate din opera lui Yunus Emre care împodobesc pereții sălii, „Să iubim și să fim iubiți, căci lumea n-o s-o moștenim” și „Nu suntem împotriva credinței nimănui, din buna cunoaștere a credinței fiecăruia ia naștere prietenia” evidențiază principiile ce stau la baza relațiilor de prietenie turco-română pe care Universitatea „Andrei Șaguna”, prin activitățile Clubului Culturii Turcice „Mustafa Kemal Atatürk”, le sprijină și le cultivă.