Cursuri de educație de arhitectură și mediu construit din anul școlar 2022-2023

În perioada 15 decembrie 2021 - 15 martie 2022, Asociaţia De-a Arhitectura invită profesorii din ciclul primar, gimnazial şi liceal să își înscrie clasa, prin intermediul platformei web nou lansate, „portal.de-a-arhitectura”, la unul dintre cursurile de educație de arhitectură și mediu construit din anul școlar 2022-2023.La final de 2021, Asociația De-a Arhitectura, cu susținerea partenerilor Holcim România, Siniat România, Digital Spirit, HANSEN ergonomics studio și Qualtecha, lansează platforma web De-a arhitectura care are ca scop simplificarea și ușurarea procesului de înscriere la cursurile și activitățile organizației. Aceasta este o investiție pe termen lung pentru buna organizare a asociației și a resurselor dezvoltate de aceasta.Lansarea platformei web marchează și deschiderea procesului de înscriere la programele asociației. Profesorii din școlile de stat, din mediul rural şi urban, care își înscriu clasa la unul dintre cele trei programe, „De-a arhitectura mini”, „De-a arhitectura în orașul meu” și „My School Can Be Cool”, vor primi asistenţă gratuită în derularea cursurilor opţionale integrate ce explorează mediul construit. Asistența De-a Arhitectura cuprinde formarea online a profesorilor și, acolo unde există, a voluntarilor îndrumători (specialiști ai mediului construit) înaintea începerii anului școlar, acces la materialele metodologice şi didactice pentru profesori: ghidul îndrumătorului cu detalierea planificării întregului curs şi a desfăşurării fiecărei ore, materiale didactice pentru fiecare lecţie (prezentări cu imagini selecţionate şi explicaţii, exerciții, jocuri, ghiduri de expediţie și activități hands-on etc.), acces la resursele de sprijin ale asociaţiei pe parcursul anului şcolar – schimb de experiențe în grupul îndrumătorilor, coordonare regională, certificate pentru profesori şi elevi.„De-a arhitectura mini” este un curs opţional integrat – cu programă şcolară elaborată şi ghid pentru îndrumare – pentru elevii din clasa I sau a II-a, în timp ce „De-a arhitectura în orașul meu” este un curs opţional integrat – ce face parte din oferta la nivel naţional, cu programa şcolară aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4422 din 28 august 2014, ghid pentru îndrumare şi diverse materiale didactice – pentru elevii din clasa a III-a, a IV-a sau a V-a.Odată cu deschiderea înscrierilor pentru profesori și clase sunt deschise și înscrierile pentru voluntarii îndrumători – arhitecți, urbaniști, peisagiști, arhitecți de interior, designeri sau studenți arhitecți. Voluntarul persoană-resursă beneficiază, de asemenea, de programul de formare pentru a putea colabora optim cu partenerul său – profesorul clasei – pe parcursul anului şcolar, în pregătirea și predarea orelor, prin prezență fizică sau online, după caz.Programul educațional „My School Can Be Cool” destinat elevilor de 12-18 ani (clasa a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a – grup de maxim 25 elevi din clase diferite) ce poate fi implementat ca un curs opțional (CDȘ – Curriculum la Decizia Școlii), extracurricular sau club de elevi, va accepta 10 înscrieri ale profesorilor sau diriginților claselor care doresc să desfășoare cursul De-a arhitectura în anul școlar 2022-2023. Înscrierile se fac cu acordul conducerii unităţii de învăţământ şi al părinţilor elevilor.Alte entităţi (cum ar fi şcolile private, cluburile sau programele afterschool) care doresc sprijin pot contacta asociaţia pentru stabilirea detaliilor unei eventuale colaborări.În octombrie, De-a Arhitectura a deschis secțiunea Evenimente a platformei web. Prin intermediul unui cont personal creat pe platformă, părinții/profesorii/adolescenții au putut și pot să își înscrie copiii/elevii sau să se înscrie la una dintre activitățile asociației, rezervând locurile în timp real și făcând plata direct online, la activitățile contra cost. De asemenea, tot aici se găsește și calendarul evenimentelor De-a arhitectura, la îndemână.Din decembrie, secțiunea Comunitate este deschisă pentru participanții în programele educaționale de un an școlar ale asociației: cadre didactice și arhitecți voluntari. Aceștia, după ce selectează programul în care doresc să participe, își crează contul personal, iar la finalizarea acestuia vor găsi aici documentele administrative și resursele didactice specifice programului ales, își vor putea alege partenerul de lucru, vor putea trimite și primi mesaje și vor posta feedback-ul activității lor. Secțiunea Comunitate va oferi coordonatorilor locali și de proiect din asociație un tablou la zi al activității și situației participanților în programele educaționale.Următoarea etapă a dezvoltării platformei, în 2022, este secțiunea Programe. În contextul ultimilor doi ani, digitalizarea proceselor și a conținuturilor dezvoltate de Asociația De-a Arhitectura a căpătat un nou sens și va contribui nu doar la accesibilizare, ci și la îmbunătățirea calității produselor culturale și educaționale oferite publicului. Instrumentele digitale atractive și ușor de folosit ce sunt integrate în platforma web vor facilita transferul de conținuturi și mesaje importante deja definite prin activitățile offline derulate de asociație anterior.În vremea școlii de acasă, al lucrului la distanță, platforma web și, ulterior, celelalte componente ce vor fi adăugate pe parcurs, au un potențial sporit să coaguleze comunitățile și să dea posibilitatea oricui, de oriunde din țară și din străinătate (atâta timp cât are acces la internet), să înțeleagă și să aprecieze valorile mediului construit.Toate acestea sunt posibile și datorită partenerului Holcim România care a fost alături de De-a Arhitectura în momentele cheie, atunci când a fost pilotat primul curs „De-a arhitectura în orașul meu”, când a fost conceput proiectul „De-a arhitectura în camera mea” sau acum, când contextul pandemic a forțat asociația să se adapteze cerințelor actuale.Pentru orice alte detalii puteți contacta asociația la office@de-a-arhitectura.ro sau inscrieri@de-a-arhitectura.ro sau vă puteți informa pe site-ul asociației, aici: http://www.de-a-arhitectura.ro/, pe pagina de Facebook, aici: https://www.facebook.com/DeAArhitectura/ sau pe Instagram, aici: https://www.instagram.com/deaarhitectura