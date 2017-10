Cursuri de echitaţie, hipoterapie şi spectacole cu delfini, la Constanţa!

Cursuri de echitație, hipoterapie și spectacole cu delfini, la Constanța!

Având o tradiție instituțională de o jumătate de secol, Complexul Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța se constituie un reper important în peisajul cultural și științific al municipiului, cu valoare emblematică pentru oferta estivală a litoralului românesc.Odată cu sosirea noului director la conducere, Adrian Bâlbă, s-au schimbat și câteva aspecte foarte importante privind facilitățile acordate vizitatorilor. „Când am venit, acum două luni jumătate, am avut în prim plan optimizarea relației vizitatorului cu animalele. Și în acest sens am făcut demersuri importante. M-am gândit, în primul rând, să cresc accesibilitatea oamenilor la animale, și am făcut acest lucru prin introducerea unui nou bilet. Am insistat și am obținut, ca pe lângă biletul pentru delfini, numit anterior bilet unic, să mai avem și unul pentru microrezervație, separat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Andrei Bâlbă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța.Biletul pentru delfini este unul destul de costisitor pe timp de vară, 50 de lei pentru adulți și 25 de lei pentru copii, și gratuit pentru copiii sub cinci ani. Iar în această situație, cum aspectul educativ este foarte important pentru direcțiunea complexului muzeal, dacă vizitatorii vor să revină cu copiii odată la câteva zile și să se plimbe prin rezervație, nu vor mai fi nevoiți să plătească o sumă atât de mare, ci un bilet special de numai 10 lei.„Oricât ai fi de îndrăgostit de delfini, nu îți permiți să vezi de trei ori pe săptămână spectacole cu ei, iar oamenii vor totuși să se plimbe prin microrezervație într-un aer curat. Nici eu ca director, care îmi petrec timpul aici în complex, nu văd spectacolele delfinilor de trei ori pe săptămână, darămite un constănțean obișnuit. Tocmai de aceea s-a implementat acest sistem care facilitează intrarea vizitatorilor în complex”, a menționat Adrian Bâlbă, Pe lângă asta, pensionarii nu plătesc niciun ban, ei își procură legitimații speciale de la administrație și pot vizita microrezervația când doresc, pe baza acestor legitimații gratuite.Delfinariul - o afacere rentabilă?Potrivit directorului, se cunoaște o diferență deosebită la numărul vizitatorilor, mai ales că sunt mulți care doresc să revină mai des, de când a fost introdus al doilea bilet. Însă, din punct de vedere financiar, situația nu se arată foarte strălucită.„Nu suntem rentabili, suntem susți-nuți de Consiliul Județean. Niciun parc de acest gen nu este rentabil, însă oamenii merită să aibă parte de astfel de frumuseți. Cheltuielile sunt foarte mari, angajații, îngrijitorii, etc., trebuie și ei plătiți căci altfel nu ar mai funcționa această instituție. Cheltuim dublu decât producem, dar suntem mulțumiți că vizitatorii noștri pleacă de aici fericiți!”, a specificat Adrian Bâlbă.Singurul bilet care rămâne mai scump este cel unic, însă cu acesta poți vizita planetariul, delfinariul și microrezervația. „Nu se fac reduceri și la delfini, căci aceștia sunt foarte scumpi. Pentru hrana delfinilor se cheltuiesc lunar aproximativ 10.000 de lei, iar când au fost cumpărați, instituția a plătit aproape 1 milion de euro pentru ei.Pe an, la Delfinariul din Constanța trec în jur de 70 de mii de vizitatori, iar încasările sunt de jumătate de milion de euro, pe lângă cheltuieli care numără 1 milion de euro”, a semnalat Adrian Bâlbă.Echitație și HipoterapieLa momentul actual s-a mărit spațiul și continuă să se mărească la microrezervație. Instituția deține câteva terenuri de jur împrejurul microdeltei, care va fi folosit pentru agrement și pentru echitație. Sunt zece cai la microrezervație unde vizitatorii pot face echitație cu abonamente de 500 de lei -11 ședințe sau 250 de lei - 5 ședințe.Pe lângă aceasta există și hipoterapie, adică terapie cu cai pentru copii cu nevoi speciale, bolnavi de autism, ADHD sau tulburări de personalitate.Prin hipoterapie copii ajung să preia din mișcările cailor, ceea ce ajută la dezvoltarea lor psihică. Un astfel de abonament ajunge să coste 300 de lei pentru zece ședințe.