Curajul de a contesta interviul i-a fost răsplătit. Va fi directorul celei mai titrate școli din Constanța

Nouă candidați au avut curajul de a contesta 13 interviuri, dar, din păcate, nouă interviuri s-au întors cu note mai mici, după cum s-a putut vedea din lista publicată sâmbătă, 11 decembrie, pe site-ul ISJ Constanța.





În deschiderea listei, candidata de la Liceul Teoretic „Carmen Sylva” din Eforie, care primise nota 9 la interviu, după contestare a primit 7,60. Mai dramatic este pentru candidata care câștigase funcțiile de director și director adjunct la Liceul Tehnologic „Ioan N. Roman” din Constanța și care, în urma contestării, le-a pierdut pe amândouă, fiind depunctată de la 7,80 la 5,40, respectiv de la 7,40 la 6.





La polul opus, candidatele la funcția de director de la Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Medgidia și Școala Gimnazială nr. 1 Poarta Albă aveau să primească note semnificativ mărite: de la 6,40 la 9,20 (Medgidia), respectiv de la 6,60 la 8,40 (Poarta Albă). De asemenea, aceeași candidată care a câștigat la Poarta Albă a primit notă majorată și la interviul de la Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica” – de la 6 la 7,60. Este vorba despre prof. Florentina Țigmeanu, candidata care a povestit, pentru „Cuget Liber”, cum s-au petrecut lucrurile la interviurile susținute.





Duminică, prof. Florentina Țigmeanu, titulară a Școlii Gimnaziale nr. 1 Poarta Albă, a declarat că va alege Școala Gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, conștientă fiind că nu-i va fi deloc ușor să demonstreze colectivului deja închegat că are cele mai bune intenții, în interesul elevilor și al colegilor de cancelarie, evident.



Concursul 2021, statistic





Ediția 2021 a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct s-a încheiat cu 137 de promovări, opt respingeri, 11 retrageri și un neprezentat.





Luni,13 decembrie, în calendarul concursului este prevăzută exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ.





Cum este, spre exemplu, cazul candidatei care a pierdut la Liceul Tehnologic „I.N. Roman”, dar a promovat pentru funcția de director la Școala Gimnazială Tuzla (unde are medie mai mică decât contracandidata sa) și director la Liceul Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, unde este candidat unic.





Inspectoratul Școlar Județean Constanța aduce la cunoștință candidaților promovați pe mai multe funcții că trebuie să depună la inspectoratul școlar, în scris, opțiunea pentru o singură funcție, în termen de două zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale, respectiv în data de 13.12.2021. „Opțiunea se va depune la Registratura Inspectoratului Școlar Județean Constanța luni, 13.12.2021, în intervalele orare 9.00-11.30 și 14.00-15.30, sau la adresa de e-mail inspector.management@isjcta.ro, tot luni, 13.12.2021, până la ora 16.00”.





Este declarat „reușit” candidatul care a obținut nota cea mai mare dintre candidații care optează pentru aceeași funcție.



În cazul obținerii de note egale de către candidații pentru aceeași funcție, se aplică, în ordine, următoarele criterii de departajare:





a) Punctajul la proba de interviu. Este declarat ”reușit” candidatul care are punctajul cel mai mare la proba interviu.



b) Unitatea de învățământ la care este titular. Este declarat ”reușit” candidatul care este titularul unității pentru care candidează.



c) Gradul didactic. Este declarat ”reușit” candidatul care are gradul didactic cel mai înalt.





După proba scrisă au rămas în cursă 121 de candidați, pentru cea de-a doua probă – interviul, vehement contestată, ca urmare a „compoziției” comisiilor în fața cărora urmau să se prezinte.