Cupa Iepuraşul şi-a desemnat premianţii

Cupa Iepurașul și-a desemnat premianții

Ieri, în curtea Școlii „Mihai Vitea-zul“ din Constanța s-a desfășurat o nouă ediție a Cupei Iepurașul, în coordonarea prof. Corina Straton, la care au participat 36 de elevi de la Colegiul Național de Arte „Regina Maria“, Școala nr. 14 și școala-gazdă.Prezentă la eveniment, pentru că sportul rămâne viața ei, prof. Elena Frâncu ne-a declarat: „Proiectul Cupa Iepurașului este o acțiune pe care am început-o împreună cu colegii mei și care este continuată acum de foști sportivi, actuali profesori cum este Daniel Cojocaru, recordman la 100 și la 200 metri, sau Elena Dumitrașcu Colibășanu și mulți alții care sunt prezenți azi aici.Organizatorii sunt profesori foarte buni, iar copiii sunt foarte fericiți să participe. Și pentru că am trecut pe trotuarul voluntarilor, am venit să le aduc premianților câte un iepuraș de ciocolată, pentru că acesta este și numele competiției“.