Cum vede un "mircist" schimbarea învăţământului. Româna, matematica şi limbile străine, obligatorii. Restul materiilor, la alegere

Cum vede un "mircist" schimbarea învățământului. Româna, matematica și limbile străine, obligatorii. Restul materiilor, la alegere

Ieri, în sala Coriolan a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân“ din Constanța au fost făcute publice rezultatele concursului anual Ames Space Settlement Design Contest 2015, organizat de Agenția americană NASA.Cum ne așteptam, și în această primăvară, membrii Centrului de Cercetări al Elevilor (al Fundației Academice Alumni a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”) au obținut rezultate remarcabile, concretizate în cinci mențiuni, două premii III, trei premii II și trei premii I.După cum remarca și „astronautul șef” Ion Băraru „bucuria este cu atât mai mare cu cât de data aceasta foarte mulți elevi și profesori din alte școli s-au angrenat și îi fac pe elevi să înțeleagă mai bine materia pe care o predau la clasă, pentru că știu că aceste materii le vor folosi”. Este vorba despre colective de la Colegiul „Carol I”, Colegiul Național de Arte „Regina Maria” și liceele teoretice „Traian” și „Ovidius”. „Am anticipat cu mult timp în urmă că numărul copiilor care vor participa la acest tip de proiecte va crește, ceea ce s-a și întâmplat, anul acesta fiind un număr copleșitor de participanți indieni”, a mai adăugat prof. Băraru.Directorul prof. Vasile Nicoară s-a declarat despovărat de grija de a nu mai avea premii de la NASA anul acesta și a dorit să-i felicite public pe profesorii Ion Băraru, Adrian Nicolescu, soții Sanda și Lucian Oprea, dar și soții Claudia și Florin Dobrin.„Profesorii ar trebui să-și revadă conceptele“Elevul Costin George Dobrin este pentru al cincilea an de când par- ticipă la concursurile NASA. Din clasa a VII-a și până acum i s-a oferit șansa de a pleca peste Ocean de două ori la conferința de primăvară și de două ori în vară. „Suntem recunoscători pentru premiile obținute care răsplătesc și atestă munca noastră constantă. Dacă noi nu am fi participat la aceste proiecte, ideile noastre nu s-ar fi putut fructifica, pe când așa, trimițându-le în America, au putut vedea că românii au niște idei. În opinia mea, și americanii au de câștigat, dar și noi. Iar rezultatele noastre sunt cu atât mai meritorii cu cât participarea la nivel mondial a crescut impresionant”, a mai adăugat Costin.Fiul profesorilor Dobrin ne-a mai mărturisit că în urma vizitelor în America a constatat că învățământul românesc este mult în urmă „dar dacă ne vom apuca să luăm lucrurile de la zero și vom încerca să construim pentru viitor, poate o să ne apropiem de calitatea vieții de peste ocean. Toată lumea cu care intru în contact spune să merg acolo să mă perfecționez, dar apoi să mă întorc în România și să ajut țara. Dacă peste cinci-zece ani lucrurile vor fi mai bune în România și o să se îndrepte situația, bineînțeles că o să mă întorc dacă nu…”, afirma elevul Dobrin.I-am propus să facă un exercițiu de imaginație și să ne spună ce ar face el dacă ar fi ministrul Educației. „În primul rând aș încerca să schimb cumva programa școlară, oarecum și orele. Le-aș oferi elevilor posibilitatea să-și aleagă ei șapte ore, dintre care să fie obligatorii româna, matematica, limbile străine. Acestea mi se par cele mai importante și după aceea să-și aleagă câteva științe. Spre exemplu, eu vreau să studiez fizică, chimie, biologie, dar, personal, nu-mi trebuie istorie. Nu zic că nu e utilă, dar acea oră de istorie aș putea s-o petrec făcând o știință sau engleză sau matematică. E foarte bine să ne dezvoltăm pe cât mai multe materii, dar, totuși, la un moment dat trebuie să ne și alegem una sau două pe care să mergem mai departe. Nu putem toată viața să învățăm la toate disciplinele”, a fost cât se poate de sincer elevul. În ceea ce îi privește pe profesori „ar trebui învățați să predea mai modern, să-și schimbe puțin conceptele pedagogice și să predea mult mai mult cu ajutorul experi-mentelor, pentru că elevii pot învăța mult mai mult dintr-un lucru practic, pe care îl văd în față, decât din noțiuni abstracte, teoretice. De asemenea, le-aș recomanda profesorilor să folosească mult mai mult tehnologia, pentru că avem acces acum cu toții la internet, iar profesorii să pună acolo site-uri, iar elevii să se poată documenta mult mai ușor”, și-a încheiat „mandatul” Costin Dobrin.