Cum va fi ales viitorul rector al Universităţii "Ovidius"

....domnilor,sincer,eu sint de parere ca trebuie promovat tineretul deoarece ne-am cam saturat de expirati si nenorociti de relicve ajunse la 60-70 de ani care vor numai putere si cred ca totusi acest epure dupa imaginea pe care o are in rindul profesorilor poate sa managerieze bine o astfel de institutie precum Universitatea Ovidius....cu bune si rele acest profesor a putut sa dea de cap la multe probleme in FSE...precum dotarea(si aici ma referca nu sintem obligati sa venim la cursuri si sa stam in picioare si in frig)...si vad ca profesorii sint disciplinati si ceea ce e de apreciat toti sint tineri si deschisi in comunicarea cu studentii...dar se pare ca au fost indrumati astfel de acest epure...plus de asta vad ca a atras cei mai multi studenti la FSE.Ceea ce am scris nu este o lauda ci doar o remarca la adresa facultatii economice.