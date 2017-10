Cum va arăta noul an şcolar. Elevii au pierdut, la negocieri, o săptămână de vacanţă

Cum va arăta noul an școlar. Elevii au pierdut, la negocieri, o săptămână de vacanță

Cronologic, cursurile vor începe pe 11 septembrie 2017, iar prima vacanță o vor avea cei mici în intervalul 28 octombrie - 5 noiembrie. În schimb, cei mari vor trage aproape trei luni de școală, până pe 22 decembrie, cu un mic respiro de Sfântul Andrei și 1 Decembrie, adică o mică vacanță de joi până duminică.Vacanța de iarnă se va încheia pe 14 ianuarie 2018, iar până la vacanța intersemestrială de o săptămână, care va începe pe 3 fe-bruarie 2018 mai intervine un liber într-o zi de miercuri, 24 ianuarie.Vacanța de Paști este prevăzută de pe 31 martie până pe 10 aprilie. Până la vacanța de vară, care începe din 16 iunie 2018, elevii se vor mai bucura de un liber joi, 1 mai, și de Rusalii, luni, 4 iunie.Pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar se încheie în data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 8 iunie 2018.Totodată, unitățile de învățământ și inspectoratele școlare județene vor marca prin manifestări specifice, conform planificărilor existente la nivelul fiecărei școli, zilele de 5 octombrie (Ziua internațională a Educației) și 5 iunie (Ziua învățătorului).Întrucât a fost implicat permanent în dezbaterea publică a structurii anului școlar, l-am întrebat pe Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, dacă varianta finală îi mulțumește pe părinți.„Cu excepția altor aranjamente în timpul anului școlar, noi am dorit să se finalizeze cursurile la 15 iunie, astfel încât să decalăm examenele naționale, respectiv Evaluarea și Bacalaureatul.Singurul lucru care s-a mai pus în dezbatere la nivelul grupului de lucru a fost la comisia de dialog social unde suntem parteneri cu statut de observatori, prilej cu care reprezentanții ministerului au susținut că 35 de săptămâni sunt prea puține. Profesorii au făcut apeluri la minister că nu au timp să-și termine programa școlară.Evident că am sărit și noi și sindicaliștii cu gura că de ce nu s-a spus că sub 36 de săptămâni nu se poate coborî. Pentru că la 35 de săptămâni propuse de noi se adaugă și sărbătorile legale care nu cad sâmbătă sau duminică și atunci în loc de 174 de zile de școală ar fi fost 167 de zile. Singura modificare s-a făcut la «Școala altfel», în sensul că noi solicitasem trei perioade pe care să și le aleagă fiecare școală, dar a rămas la libera alegere între 1 octombrie și 1 iunie. Astfel încât școlile să-și aleagă perioada și funcție de programul elevilor olimpici.Ar mai fi fost o solicitare din partea reprezentanților elevilor, care doreau o vacanță de iarnă mai lungă, în sensul că semestrele I și II ar fi fost despărțite de vacanța de iarnă, dar nu erau echilibrate și era o problemă din punct de vedere al respectării programei școlare. Primul semestru ar fi avut 20 de săptămâni și al doilea doar 15, așa încât s-a stabilit ca după vacanța de iarnă să mai existe o săptămână. Noi ca federație ne-am dorit ca anul școlar să nu se termine mai târziu de 15 iunie”, a declarat președintele FNAP.