Cum va arăta ANUL ŞCOLAR 2013-2014. Veşti bune pentru elevi!

Cum va arăta ANUL ȘCOLAR 2013-2014. Vești bune pentru elevi!

De ce nu se tine aceasta "scoala altfel" incepand cu 1 Iunie, timp de o saptamana? Mediile nu sunt incheiate de aceea elevii vor participa la diversele activitati si chiar poate se vor remarca cu ceva anume, iar profesorii vor putea astfel sa ia o decizie in privinta mediei (daca erau indecisi!). In aprilie afara este inca destul de frig, desi tara noastra are clima temperata. In tara sunt inca zapezi. Ce altfel de scoala sa faci cand afara bate vantul, ploua, sunt drumurile sunt in mocirla chiar si in orase : adunarea in clase, teme sau haos de nestapanit.In iunie, incepand cu ziua dedicata lor ar fi extrem de convenabil atat pentru copii, pentru cadrele didatice cat si pentru parintii care ar putea sa se implice in activitatile de tipul acesta. Daca tot se doreste implementarea unui astfel de proiect, care in teorie este foarte bun, de ce nu este gandit pentru copiii din Romania?! sau doar ne facem ca avem un proiect dar in practica nu conteaza ce se intampla, conform proverbului "cainii latra, hotul fuge ... noi cu spor muncim" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!