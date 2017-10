Cum trebuie pedepsiţi profesorii pentru încălcarea statului elevului

2

Drepturile elevului

Poate cadrele didactice si nu numai ar drebui sa fie constiente ca institutiile de invatamant si tot ceea ce tine de invatamant in general functioneaza in beneficiul elevului totul a fost creat pt elev ce rost are educatia daca nu exista un beneficiar?Institutiile de invatamant nu au fost create pt profesori pt a avea dumnealor un job...ei nu isi au rostul fara elevi, bine asta nu inseamna ca elevul nu are si responsabilitati dar sa nu uitam ca ei ,elevii, sunt produsul nostru al parintilor dar si al profesorilor ,in mare parte sa nu uitam de puterea exemplului...