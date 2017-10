Cum sunt răsplătiţi elevii minune ai Constanţei

Cum sunt răsplătiți elevii minune ai Constanței

Printre cei 71 de olimpici internaționali ai României pe care Ministerul Educației, Cercetării, Sportului și Tineretuluiîi va răsplăti cu burse de merit olimpic internațional timp de 12 luni se numără și doi constănțeni, ambii elevi la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”.Când am scris pentru prima dată despre modul cum Miruna Oprescu, fostă elevă a Liceului „Ovidius”, actualmente studentă la Cambridge, își gestionează bursele de merit internațional, foarte mulți cititori au fost plăcut surprinși. Aceasta nu s-a atins de nici un ban, hotărând să folosească cei 17.000 de dolari pentru cheltuielile cu înscrierea la facultate. Vestea i-a adus-o „Cuget Liber“Reșid Unal este elevă în clasa a XII-a C și intenționează să se înscrie la Medicină la București. Ieri, când a aflat vestea că va primi lunar, timp de 12 luni, 335 lei pentru isprava de la Olimpiada Internațională de Limba Turcă parcă nu-i venea să creadă. „Este pentru prima dată când mă situez pe podium. La ediția de anul acesta a Olimpiadei de la Ankara au participat circa 1.000 de elevi din 130 de țări. Eu am obținut medalia de bronz la secțiunea compoziție, iar la secțiunea cultură generală m-am clasat pe locul 10 și la citire, pe locul 13".Când am întrebat-o ce va face cu acești bani, evident că șocul veștii a fost mult prea mare pentru a răspunde concret. „Probabil că în materiale pentru studiul acestei limbi”. „Investiție în mine pentru viitor“Mihai Radu-Popescu, elev în clasa a XI-a A, a primit și anul trecut bursa „meritul olimpic” ca urmare a medaliei de aur obținute la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori în 2009. Atunci a decis ca acești bani să-i folosească pentru diferite aplicații și examene pe care urmează să le susțină. „E ca un fel de investiție în mine pentru viitor, adică exact pentru ce au fost direcționați”.Dacă anul trecut a primit 310 lei, anul acesta urmează să primească 503 lei timp de 12 luni pentru medalia de argint obținută la Olimpiada de Științe a Uniunii Europene.„Zweinstein”, cum îl alintă directorul Vasile Nicoară, este deținătorul premiului Elevul Anului de anul acesta, când a primit un laptop performant drept răsplată.Tot 503 lei va primi și Cristina Florina Zotică, pentru argintul obținut la Olimpiada Internațională de Chimie „Dmitri Mendeleev”. Ea a absolvit Liceul Teoretic „Ovidius”, acum fiind studentă la Universitatea Politehnică București - Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor.