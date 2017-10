Cum stau cu lectura elevii constănţeni

4

ajutor

eu la scoala m-as intoarce, dar nu prea am de ce! Nimeni nu ma mai vrea, oricat as incerca. Cu titlul nou- nout, de vin, nu fac nici fâsss! Citesc si scriu degeaba, ca... doar ma fac de râs! Elevii rad de mine, parintii ma urăsc, mai bine stau acasa, sau ....alt loc imi gasesc! Am incercat din greu ceva sa inteleg, dar nu ma duce mintea, mereu, mereu gresesc! De nu cer mii de sfaturi, ma tot impotmolesc!!! Ajutor.