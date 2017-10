Cum şi-au sărbătorit şaguniştii patronul spiritual

Cum și-au sărbătorit șaguniștii patronul spiritual

Marţi, 02 Decembrie 2014.

Ziua Sfântului Apostol Andrei este o zi specială pentru Universitatea „Andrei Șaguna”. Încă de la înființare, universitatea a sărbătorit Ziua Sfântului Andrei prin activități științifice, sociale sau artistice, menite să sublinieze legătura strânsă dintre patronul spiritual, Mitropolitul Andrei Șaguna, și obiectivele instituționale ale universității.Vineri, 28 noiembrie, Universitatea „Andrei Șaguna” a continuat seria manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilei Universității, care este Ziua prăznuirii Sfântului Mare Ierarh Andrei Șaguna și Ziua Sfântului Apostol Andrei, propovăduitorul Evangheliei în Dobrogea, cu organizarea a două evenimente care se înscriu în sfera preocupărilor literare și artistice ale studenților șaguniști.Activitățile au debutat cu lansarea romanului scurt, intitulat „Jurnalul Xantiei”, semnat de studentul masterand al Universității Adrian Nicolae Cazacu, licențiat al Facultății de Științe Economice și al Facultății de Drept.Volumul a fost prezentat de scriitorul constănțean Ovidiu Dunăreanu, membru al Uniunii Scriitorilor din România. Apreciat pentru valoarea operei sale, autorul, care nu este la prima sa apariție editorială, a fost aplaudat de colegi, profesori, scriitori, reporteri și alți invitați, personalități ale vieții culturale constănțene, prieteni ai universității.În continuare, a fost vernisată expoziția de pictură, grafică, desen și fotografie pe care tineri artiști, studenți ai Facultății de Psihosociologie din UAS, au intitulat-o sugestiv „Spiritul șagunist în imagini”.Lucrările expuse, fiecare în parte, dar și întregul, conturează dimensiunea unor artiști, oferind o imagine despre profunzimea ideilor, sentimentelor și originalității acestor creatori, ale căror viitoare opere, dacă vor continua, se vor adăuga la edificiul artei contemporane românești.În ansamblu, cele două evenimentele aniversare, apreciate unanim de cei prezenți ca fiind „caracteristice spiritualității șaguniste”, se înscriu în tradiția instituției de a cinsti cum se cuvine, an de an, Ziua Universității, Patronul Spiritual sub ocrotirea căruia se află, Sfântul Mare Ierarh Andrei Șaguna, precum și Sfântul Protector Apostolul Andrei.